Concurso Prefeitura Municipal de Catingueira PB 2020 tem EDITAL retificado

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Catingueira retificou edital de concurso público que preenchimento de 52 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o prazo para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado até 19 de outubro de 2020.

Confira abaixo as oportunidades:

cozinheiro (3); médico (2); motorista (4); nutricionista (1); agente administrativo (5); agente de endemias (2); professor – nível II (historia) (1); professor – nível II (matemática) (1); assistente social (3); auxiliar de serviços gerais (4); professor – nível II (ciências) (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem (2); vigia (5); operador de máquinas pesadas (2); e professor – nível I (15). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 14.000,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de outubro de 2020, no site oficial da banca organizadora Fatec Concursos, ou presencialmente, na sede da Prefeitura, localizado na rua Inácio Felix de Oliveira, s/n, Centro, no horário das 9h às 13h, em dias úteis.

O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 105,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 5 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais; mais prova prática para os cargos de operador de maquinas pesadas e motorista.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de novembro de 2020. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso