Concurso Prefeitura Municipal de Ituporanga SC 2020 tem PROVAS marcadas

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Ituporanga retifica editais (nº 01, 02 e 03/2020) de concurso público para preenchimento de 47 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso foi retomado e agora as provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) estão previstas para o dia 13 de dezembro de 2020.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020 (18 vagas): Professor Educação Infantil – 40h (6); Professor – Séries Finais do Ensino Fundamental: Artes – 20h (1), Artes – 40h, Ciências – 20h; Ciências – 40h (1), Língua Portuguesa – 40h, Matemática – 20h e Matemática – 40h; Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 20h (2), Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 40h, Professor Educação Infantil – 20h (4); Educação Física – 20h, Educação Física – 40h, Geografia – 20h, Geografia – 40h, Língua Inglesa – 20h (1); Língua Inglesa – 40h, Língua Portuguesa – 20h (1), Assistente Técnico Pedagógico; Professor Educação Especial – 20h; Professor Educação Especial – 40h (2); e História – 20h, História – 40h.

EDITAL nº 02/2020 (11 vagas): Assistente Social; Atendente de Farmácia (1); Fiscal de Saúde Pública; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo (1); Técnico em Enfermagem (2); Educador Social (1); Enfermeiro (2); Fiscal de Obras e Posturas; Agente Administrativo (3); e Agente de Nível Superior (1).

EDITAL nº 03/2020 (18 vagas): Cirurgião Dentista; Enfermeiro (1); Médico (6); Técnico em Enfermagem – SAMU (1); Motorista Socorrista – SAMU; Técnico em Atividades de Saúde (5); Assistente Social; Auxiliar de Consultório Dentário (5).

Os salários oferecidos variam entre R$ 913,66 e R$ 15.607,87, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 12h do dia 30 de março de 2020, no site oficial da Objetivas Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, didática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para algumas funções. As avaliações serão aplicadas no dia 13 de dezembro de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

