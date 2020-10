Concurso Prefeitura Municipal de Trairi CE 2020 tem inscrições até hoje (21)

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Trairi tem inscrições até hoje, 21 de outubro de 2020. O edital de concurso público tem por objetivo preencher 97 vagas em cargos de nível médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Língua Portuguesa (6); Professor I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (20); Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Matemática (6); Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Geografia (2); Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – História (2); Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Ciências (2); Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Educação Física (2); Assistente Social (3); Auditor de Controle Interno (2); Auditor Fiscal da Receita Municipal (3); Gestor Ambiental (2); Odontólogo (10); Agente Municipal de Trânsito (10); Fiscal Ambiental (3); Guarda Municipal (10); Procurador do Município (4); e Agente Administrativo (10).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.054,21 a R$ 2.501,99, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 20 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ingeti. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 130,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos para cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso