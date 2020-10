Concurso PRF: Edital sairá ‘no menor tempo possível’, diz diretor

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue no aguardo de autorização de seu concurso público. A corporação espera agora o aval oficial para avançar nos preparativos de abertura de seu novo edital.

O diretor-executivo da corporação, José Hott, confirmou que no que depender da corporação tudo ocorrerá no menor tempo possível.

“Recebo muitos pedidos para que o edital saia logo, muitos para que demore. Nunca teremos o tempo ideal para nos preparar para nada na vida. Já pensaram que uma nova turma de policiais, a cada dia, salva inúmeras vidas e gera um gigante impacto nas organizações criminosas? A sociedade não pode esperar. No que depender da PRF, tudo será conduzido com transparência, respeito, integridade, profissionalismo e excelência, mas também no menor prazo possível”, disse ele.

Além disso, o diretor confirmou que uma reunião importante ocorrerá esta semana. Hott revelou que haverá um encontro entre dois departamentos internos: Diretoria Executiva (Direx) e Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), que devem definir rumos do concurso.

Para que o edital seja publicado ainda em 2020, o documento autorizativo do edital deverá ser publicado até o fim de outubro. Esse foi o prazo revelado pelo próprio diretor executivo da corporação, José Hott, algumas vezes: para o edital sair este ano é preciso que o Ministério da Economia autorize o edital até outubro.

Veja o cronograma prévio da PRF para autorização em outubro

Para o certame sair ainda este ano, será necessário que o Governo Federal autorize oficialmente no Diário Oficial até o fim de outubro. O diretor confirmou que, caso a autorização seja publicada em outubro, a banca organizadora será contratada em novembro, o edital será divulgado em dezembro e a prova será aplicada em abril de 2021.

Dessa forma, se o edital for autorizado até 31 de outubro: