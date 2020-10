Concurso SAAEI de Ibirarema SP 2020 encerra inscrições hoje (13)! Até R$ 4.530,74!

Em São Paulo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibirarema (Saaei) tem inscrições até hoje, 13 de outubro de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de operador de estação de tratamento de água e efluente (1 vaga) e procurador jurídico (1 vaga) e ajudante geral (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.164,24 a R$ 4.530,74, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 13 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Integra Concursos e Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 2 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação municipal e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 08 de novembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

