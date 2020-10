Concurso SEDF: 9 bancas enviam propostas para organizar edital para temporários

A Secretaria de Educação do Distrito Federal vai abrir um novo edital em breve. A pasta analisa, no momento, as propostas das bancas organizadoras interessadas em organizar o próximo edital para temporários. De acordo com informações da assessoria de Imprensa ao site Folha Dirigida, nove instituições têm interesse em organizar o edital.

Os nomes das bancas não foram revelados. As empresas enviaram suas propostas até 07 de outubro, data limite, de acordo com o documento publicado no Diário Oficial. Segundo informações da pasta, a previsão é que até a próxima sexta-feira, 16 de outubro, seja encaminhado para divulgação o nome da banca selecionada.

“Na quarta-feira (07/10), data final para apresentação de propostas, a SEEDF contabilizou nove empresas interessadas em prestar o serviço. Todas as propostas ainda estão em análise. A previsão é de que na próxima semana, a Secretaria encaminhe para publicação no Diário Oficial do DF, o nome da empresa selecionada”, diz em nota.

A pasta divulgou o projeto básico do certame, documento que detalha diversas informações importantes do concurso, como, por exemplo, a estrutura de provas, salários, jornadas de trabalho, entre outros.

O concurso SEDF servirá para formar um banco de reservas para professores substitutos em diferentes disciplinas. As vagas serão preenchidas mediante necessidade, conforme demanda do ano letivo de 2021.

O concurso SEDF

O concurso SEDF vai ser para preenchimento temporário com objetivo de preencher vagas que estão vagas decorrentes de afastamento legal de Professor de Educação Básica efetivo ou de carências por tempo determinado.

Os salários vão chegar a:

Professor – 20 horas : R$2.508,26

: R$2.508,26 Professor – 40 horas: R$5.016,53

Os profissionais aprovados vão contar com pagamento de férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.

As vagas devem ser abertas para Administração; Arte; Atividades Gerais; Biologia; Biomedicina; Ciências Naturais; Contabilidade; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Informática; Línguas (espanhol, francês, inglês, japonês, libras, português); Matemática; Música (diversas especialidades); Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; Sociologia; Telecomunicações.

As vagas serão distribuídas entre as regionais de Brazlândia; Ceilândia; Gama; Guará; Núcleo Bandeirante; Paranoá; Planaltina; Plano Piloto / Cruzeiro; Recanto das Emas; Samambaia; Santa Maria; São Sebastião; Sobradinho; Taguatinga.

De acordo com o projeto básico, o concurso SEDF vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 100 questões, distribuídas nos blocos de Conhecimentos Gerais (60) e Conhecimentos Específicos (40).

As provas vão ser aplicadas no Distrito Federal, em data e turno a serem definidos pela banca contratada. Os profissionais deverão contar com documentação pessoal, documento comprobatório de formação acadêmica e de cursos de atuação em áreas específicas.

Banca organizadora

A banca organizadora deverá preservar a segurança dos candidatos, diante da pandemia da Covid-19. A empresa vai receber as inscrições e aplicar as etapas, como provas objetivas.

O edital e as provas não devem demorar, visto que o projeto básico prevê a data final para entrega do resultado do concurso Educação DF no dia 16 de fevereiro de 2021.

A validade da seleção será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os profissionais serão contratados para o ano de 2021.

Último edital de concurso SEDF foi em 2018

O último edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi divulgado em 2018. Na ocasião, o certame abriu vagas em cadastro reserva para diversas áreas. Os profissionais foram contratados para os anos de 2019 e 2020.

As vagas foram abertas para professores nas áreas de Administração, Arte, Atividades, Biologia, Biomedicina, Ciências Naturais, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Geografia, História, Informática e Espanhol, entre outras.

O concurso de Professor Temporário da Secretaria de Educação/DF contou com as seguintes fases:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

b) perícia médica, de caráter eliminatório, para o candidato que se declarar com deficiência.

As fases do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no Distrito Federal.

Prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 (cem) itens, valerá 100,00 (cem) pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato.

A avaliação contou com questões de Conhecimentos Básicos (30), Conhecimentos Complementares (30) e Conhecimentos Específicos (40).

Cada área de conhecimento será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, no cartão-resposta, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.