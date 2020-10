Concurso TJ PR Juiz 2020/2021: Edital em dezembro e provas em abril

O Tribunal de Justiça do Paraná se prepara abrir um novo edital de concurso público (Concurso TJ PR 2020/2021) para o cargo de Juiz Substituto. De acordo com o presidente da comissão organizadora do certame, desembargador Marco Antonio Antoniassi, um novo edital está previsto para ser publicado em dezembro deste ano.

Na ocasião, o desembargador também adiantou que a primeira etapa, a prova objetiva, deve ocorrer em abril de 2021. Além disso, o magistrado adiantou que acontecerão algumas alterações que estão sendo feitas para o próximo concurso. A primeira delas é a inclusão de Direito Previdenciário.

No que se refere aos novos concursos do TJ-PR, existe um planejamento para que a definição da banca organizadora seja facultativa ao órgão. No próximo edital, no entanto, uma empresa será contratada. Com edital previsto para dezembro, no momento, a comissão trabalha para definir uma empresa para organizar o edital.

O presidente do órgão, Adalberto Xisto Pereira, assinou o ato que forma a comissão organizadora do certame. O documento foi publicado no Diário de Justiça do dia 21 de setembro.

De acordo com o documento, o grupo de trabalho é composto por:

desembargador Marco Antonio Antoniassi – Presidente;

desembargadora Lilian Romero;

desembargador Rogério Etzel;

desembargadora Elizabeth Maria de Franca Rocha; e pela

doutora Angela Maria Machado Costa, juíza de direito substituta em 2º grau.

O grupo de trabalho também conta com representantes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná (OAB-PR), doutora Rogéria Fagundes Dotti, como titular, e doutor Carlos Eduardo Ruzyk, como suplente.

No dia 08 de julho, o presidente do órgão, Adalberto Xisto Pereira, autorizou um novo certame para carreira.

De acordo com o documento, publicado no Diário da Justiça do Paraná, a autorização do concurso TJ-PR ocorre por conta do déficit de magistrados no TJ. De acordo com o presidente, o número de aprovados remanescentes no último concurso, realizado em 2018/2019, não é suficiente para suprir os cargos que estão vagos no órgão.

De acordo com o documento de autorização, faltam 31 candidatos candidatos remanescentes do último edital do concurso, com possibilidade de nomeação. Desse total, no entanto, oito já lograram êxito em outras seleções para a magistratura, tendo assumido suas funções em outros estados.

O TJ-PR conta hoje com 25 cargos de magistrados e 27 vagas na carreira da magistratura. Considerando a necessidade, o presidente justifica ser imprescindível a abertura de novo concurso TJ PR para carreira de Juiz Substituto.

Agora, após a formação da comissão do concurso, o regulamento do concurso deverá ser publicado e a banca contratada. Após essas etapas, o edital poderá ser publicado.

Para concorrer a uma das vagas no cargo de Juiz Substituto, o candidato deverá ter bacharelado em Direito há, pelo menos, três anos. Além disso, será necessário ter exercício de atividade jurídica pelo mesmo período. O salário inicial é de R$24.818,89.

Último Concurso TJ PR – Juiz Substituto

O último concurso TJ PR para juiz substituto foi realizado em 2018. Na época, foram oferecidas 17 vagas mais formação para cadastro de reserva. Desse total, 13 foram para a ampla concorrência, uma para deficientes e três para negros.

O concurso foi composto por prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exames de sanidade física e mental, avaliação psicológica, de caráter eliminatório, prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva seletiva foi aplicada no dia 10 de março de 2019. A avaliação contou com três blocos:

BLOCO I: Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito do Consumidor; Direito da Criança e do Adolescente.

BLOCO II: Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Constitucional; Direito Eleitoral; Juizados Especiais; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná; Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná.

BLOCO III: Direito Empresarial; Direito Tributário; Direito Ambiental; Direito Administrativo.

Informações do concurso