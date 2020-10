Concursos abertos nesta semana abrem mais de 8 mil vagas no país

A semana começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 8.684 no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Cabo Frio (RJ)

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio abriu editais de concurso público para preenchimento de 922 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de outubro até às 23h59 do dia 13 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021, enquanto as provas prática e de aptidão física estão previstas para os dias 29 e 30 de maio e 5 e 6 de junho de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Concurso : Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ

: Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ Banca organizadora : Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)

: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) Escolaridade : fundamental, médio/técnico e superior

: fundamental, médio/técnico e superior Número de vagas : 922

: 922 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 5.018,98

: R$ 998,00 a R$ 5.018,98 Inscrições : 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020

: 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 60,00

: R$ 40,00 a R$ 60,00 Provas : 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021

: 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

PM SP (Guarda-Vidas)

Saiu o edital. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o cargo de Guarda-Vidas. Serão oferecidas, ao todo, 600 vagas para diversas regiões.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível fundamental, além de ter preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não ter antecedentes criminais.

O salário do profissional será de R$1.290,66, mais vale-transporte e vale-refeição. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Ilha Comprida (36 vagas);

Iguape (14);

Guarujá (50);

Bertioga (58);

Peruíbe (40);

São Sebastião (30);

Itanhaém (50);

Ilha Bela (12);

Mongaguá (60);

Caraguatatuba (20);

Praia Grande (100);

Ubatuba (50);

São Vicente (20);

Santos (10);

São Paulo – represa Guarapiranga (36);

e São Bernardo do Campo – represa Billings (14).

Os profissionais serão contratados por, no máximo, cinco meses. Os serviços serão prestados de novembro de 2020 a março de 2021. A jornada será de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 e 31 de outubro de 2020, no site da corporação . Além disso, o candidato também consegue se inscrever pessoalmente nos endereços descritos no edital. Não haverá taxa de inscrição. Veja o edital.

Itaboraí RJ

Concurso : Prefeitura Municipal de Itaboraí RJ

: Prefeitura Municipal de Itaboraí RJ Banca organizadora : Instituto Carlos Augusto Bittencourt – INCAB

: Instituto Carlos Augusto Bittencourt – INCAB Escolaridade : médio/magistério e superior

: médio/magistério e superior Número de vagas : 653

: 653 Remuneração : R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36

: R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36 Inscrições : até 29 de outubro de 2020

: até 29 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 90,00

: R$ 70,00 e R$ 90,00 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Mari PB

Concurso : Prefeitura Municipal de Mari PB

: Prefeitura Municipal de Mari PB Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 143

: 143 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 8.591,00

: R$ 1.045,00 a R$ 8.591,00 Inscrições : até 12 de outubro de 2020

: até 12 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 130,00

: R$ 70,00 a R$ 130,00 Provas : 6 de dezembro de 2020

: 6 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Carutapera MA

Concurso : Prefeitura Municipal de Carutapera MA

: Prefeitura Municipal de Carutapera MA Banca organizadora : prefeitura

: prefeitura Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 189

: 189 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.410,80

: R$ 1.045,00 a R$ 2.410,80 Inscrições : até 22 de outubro de 2020

: até 22 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 69,00 a R$ 101,90

: R$ 69,00 a R$ 101,90 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Alagoa Nova PB

Concurso : Prefeitura Municipal de Alagoa Nova PB

: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova PB Banca organizadora : Contemax Consultoria

: Contemax Consultoria Escolaridade : fundamental, médio e superior.

: fundamental, médio e superior. Número de vagas : 111

: 111 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.738,82

: R$ 1.045,00 a R$ 2.738,82 Inscrições : até 25 de outubro de 2020

: até 25 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 75,00 e R$ 110,00

: R$ 75,00 e R$ 110,00 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Redenção PA

No Estado do Pará, a Prefeitura de Redenção faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 1.012 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e superior.

De acordo com o comunicado de vagas, os futuros aprovados no certame atuarão nos quadros das secretarias de Administração, Educação e Saúde. Os interessados poderão se inscrever até 12 de novembro, no site do Ivin, organizador da seleção .