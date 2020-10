Concursos Polícias Militar e Civil: 3.900 vagas de níveis médio e superior e até R$ 12 mil

A Polícia Civil e Polícia Militar vão abrir novas oportunidades para preenchimento de vagas nas corporações. Os editais próximos de serem publicados vão abrir, juntos, nada menos que 3.900, sendo 2.405 na Polícia Militar e 1.495 na Polícia Civil. As oportunidades são para o Estado do Pará.

Os salários chegam a até R$ 12.250,20.

Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado do Pará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PA 2020) para Soldado e Oficial neste semestre. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 08 de outubro, o contrato que confirma o IADES como banca organizadora do certame.

De acordo com o documento, que foi assinado na última quarta-feira, 07, os valores das taxas de inscrição vão ser de:

R$ 88,00 ( oitenta e oito reais) para o Curso de Formação de Praças Combatentes PM

oitenta e oito reais) para o Combatentes PM R$ 76,00 (setenta e seis reais) para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes PM

O cargo de Praças tem requisito de idade mínima de 18 anos na data de matrícula no curso e máxima de 30 anos no último dia de inscrição no concurso. Além disso, são exigidos o Ensino Médio até a data de matrícula no Curso de Formação e altura mínima de 1,65 m para os homens e 1,60 m para as mulheres.

O cargo de Oficiais requer idade de até 35 anos de idade até o último dia da inscrição no concurso; altura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, e 1,60 m, se do sexo feminino; e ter concluído o curso de graduação superior até a data da matrícula no curso.

Por fim, o cargo de Oficiais Médico tem exigência de idade mínima de 18 anos na data de matrícula no curso e máxima de 35 anos no último dia da data de inscrição no concurso; ter concluído o curso de graduação superior exigido e possuir registro em sua entidade de classe, até a matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais; e altura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, e 1,60 m, se do sexo feminino.

Você Pode Gostar Também:

Polícia Civil

É grande a expectativa de realização do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso PC PA 2020). A corporação assinou o contrato com o Instituto AOCP, empresa que vai organizar o edital. Agora, o edital pode sair a qualquer momento.

O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 08 de outubro. De acordo com o documento, estão confirmados os valores das taxas de inscrição:

delegado : R$140

: R$140 escrivão : R$ 70

: R$ 70 investigador : R$70

: R$70 papiloscopista: R$70

Alguns detalhes do concurso estão disponíveis no projeto básico do certame. Através desse documento, as empresas interessadas em organizar o certame podem tomar conhecimentos sobre os principais detalhes do certame. A corporação trabalha, no momento, com uma estimativa de 42.183 inscritos, sendo:

Delegado: 14.519 inscritos;

Investigador: 18.205 inscritos;

Escrivão: 7.709 inscritos;

Papiloscopista: 1.750 inscritos.

O número de inscritos foi obtido com base no último concurso, realizado em 2016.

Segundo a corporação, foi estimado um valor máximo para taxa de inscrição no concurso. Para delegado, a taxa será de até R$182,95. Já os demais deverão pagar um valor de até R$148,68.

O concurso PC-PA será realizado em duas fases. A primeira etapa será composta por prova escritas, prova oral, prova de capacitação física, exames médicos, exames psicológicos e investigação social e criminal. Já a segunda fase vai contar com um curso técnico-profissional. A formação será ministrada pela Academia de Polícia Civil e terá carga horária mínima de 480 horas.

O tempo de duração do curso vai ser distribuído por atividades de aulas técnicas e práticas e estágios supervisionados em órgãos policiais.