Confiança desperdiça pênalti e fica no empate com o Operário-PR

No Germano Kruger, Operário-PR e Confiança empataram por 1 a 1. Com o placar, o Fantasma chegou aos 22 pontos e ocupa a 7ª colocação. O Azulão é o 10º, com 19 pontos.

Na próxima rodada, o Operário-PR encara o CRB, no Rei Pelé. Já o Confiança mede forças com o Oeste, na Arena Batistão.

O confronto



Se o início de jogo do Operário-PR foi lento, o Confiança foi fulminante. Com apenas 7 minutos, Caíque Sá disparou pela direita, invadiu a grande área e chutou. A bola passou por Thiago Braga e morreu dentro da rede, 1 a 0.

A reação do Operário demorou a acontecer. Diante do Azulão fechado na defesa, a equipe tinha dificuldade para criar e só chegou no chute de fora da área com Marcelo. Rafael Santos caiu e salvou.

O empate veio perto do intervalo. Clayton recebeu de Batatinha, cortou a marcação e soltou a bomba. O goleiro ainda triscou na bola, mas não impediu o gol, 1 a 1.

Na etapa final o confronto ficou mais truncado. O Confiança esboçou ficar um pouco mais com a bola e teve uma ótima chance com Reis. Bem colocado, Thiago Braga fez uma defesa espetacular.

Aos 28 minutos o Confiança teve a chance da vitória. No pênalti marcado de Sávio em Silva, o atacante Reis cobrou no lado esquerdo e Thiago Braga foi buscar.

Empolgado após o susto, o Operário criou ótima oportunidade com Marcelo. O meio-campo chutou colocado e a bola tirou tinta da trave.