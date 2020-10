Confira 13 filmes para ver na Netflix, no Prime Video e Globoplay · .

Comemorado nesta segunda-feira (12), o Dia das Crianças deve ser um pouco diferente em 2020. Com as recomendações de distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus, os pais precisarão encontrar maneiras mais caseiras e com menos aglomeração de distrair os pequenos nesta data e também evitar a contaminação pela Covid-19 na família.

Uma maratona de filmes é sempre uma excelente opção para aproveitar o dia de folga com a criançada. Os catálogos da Netflix, do Prime Video e do Globoplay estão repletos de excelentes opções para ver com os filhos, sobrinhos, netos, afilhados e afins.

O . selecionou 13 histórias para você assistir com as crianças e aproveitar bem o feriado:

Matilda (1996)

Um dos clássicos da Sessão da Tarde, a história de Matilda Wormwood (Mara Wilson) está no catálogo da Netflix e do Now. Na trama, a garota de seis anos cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Após uma série de estranhos eventos ocorrerem em casa –quando Matilda descobre que tem poderes mágicos–, o pai (Danny DeVito) resolve enviá-la à escola.

O local é controlado com mão de ferro pela diretora Agatha Trunchbull (Pam Ferris), o que faz com que a menina apenas se sinta bem ao lado da professora Honey (Embeth Davidtz), que tenta ajudá-la o máximo possível.

Cada um na Sua Casa (2015)

No longa disponível no Globoplay, o planeta Terra foi invadido por seres extra-terrestres, os Boov, que estão em busca de um novo planeta para chamarem de lar. Eles convivem pacificamente com os humanos, que não sabem de sua existência.

Entretanto, um dia a adolescente Tip encontra o alien Oh, que foi banido pelos Boov devido às várias trapalhadas causadas por ele. Os dois logo embarcam em uma aventura em que aprendem bastante sobre as relações intergalácticas.

Pets Unidos (2019)

A animação se manteve entre as produções da Netflix mais assistidas durante algumas semanas, chegando até a assumir a primeira colocação no Top 10. Na trama, o cachorro Roger usa a sua sabedoria para liderar um grupo de animais e salvar a cidade das garras de um robô.

Para ajudá-lo na missão de unir o grupo, Roger conta com a mimada gata Belle, que além de muito elegante, tem uma personalidade completamente diferente da dele.

As Aventuras de Sammy (2011)

Em um passeio pelo oceano pouco tempo após o seu nascimento numa praia da Califórnia (EUA), a tartaruga marinha Sammy encontra e perde o amor da sua vida, uma linda recém-nascida chamada Shelly.

Durante a jornada épica através dos oceanos que todas as tartarugas devem realizar antes de retornar à praia onde nasceram, Sammy dribla todos os perigos na esperança de rever Shelly. A animação está no Prime Video.

Carrossel – O Filme (2015)

Baseado na novela que fez sucesso no SBT, o longa está na Netflix. Em férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alícia (Fernanda Concon). Eles participam de uma gincana organizada pelo senhor Campos (Orival Pessini), que faz o possível para que as crianças se divirtam para valer.

Entretanto, a chegada de González (Paulo Miklos) agita o local, já que ele representa uma incorporadora que pretende comprar o terreno do acampamento para transformá-lo em uma fábrica poluidora. Para atingir seu objetivo, González se utiliza de todos os artifícios possíveis, inclusive sabotar o acampamento e difamar Campos.

Carrossel 2 (2016)

A sequência, lançada em 2016, também está na Netflix. Famosas por conta do sucesso do clipe de PanáPaná na internet, as crianças chamam a atenção de uma estrela da música brasileira, Didi Mel (Miá Mello), que decide convidar toda a galera da escola Mundial para um de seus shows.

No entanto, o que tinha tudo para ser uma ótima excursão ganha ares de filme de terror quando os vilões Gonzales e Gonzalito (Oscar Filho), recém-saídos da prisão, decidem sequestrar Maria Joaquina (Larissa Manoela).

Cegonhas (2016)

Disponível no Globoplay e na Netflix, o filme pretende responder a pergunta: de onde vêm os bebês? A animação mostra o planejamento grandioso por trás de uma fábrica de crianças. As cegonhas controlam um megaempreendimento e enfrentam algumas dificuldades para coordenar todas as entregas nos horários e locais certos.

Tudo fica mais complicado quando, além de bebês, as cegonhas passam a entregar outros pacotes. Quando o pedido para entregar um bebê é aprovado acidentalmente, Junior, a menor cegonha mensageira, e Tulipa, a única humana em toda a empresa, farão de tudo para entregar a criança antes que seu chefe perceba o erro.

A Origem dos Guardiões (2012)

As crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São eles que asseguram a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu –também conhecido como Bicho-Papão–, pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo nos pequenos.

Para combater este adversário poderoso, a Lua designa um novo guardião para ajudar o grupo: Jack Frost, um garotinho invisível que controla o inverno. Sem conhecer a própria vocação de guardião, ele embarca em uma aventura na qual vai descobrir tanto sobre as crianças quanto sobre o próprio passado. O filme está no catálogo da Netflix.

Como Treinar o seu Dragão (2010)

Na ilha de Berk, os vikings dedicam a vida a combater e matar dragões. Soluço, filho do chefe Stoico, não é diferente. Ele sonha em matar uma das criaturas e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral. Um dia, por acaso, ele acerta um Fúria da Noite, espécie que jamais tinha sido vista. Ao procurá-lo, o jovem não consegue matá-lo e acaba soltando-o.

Só que o animal perdeu parte da cauda e não consegue mais voar. Soluço passa a trabalhar em um artefato que possa substituir a parte perdida e, aos poucos, se aproxima do dragão. Paralelamente, Stoico autoriza que o herdeiro participe do treino para dragões, cuja prova final é justamente matar um dos animais. O filme está na Netflix. A produção tem duas sequências: o segundo longa está no Globoplay, já o terceiro pode ser visto no Telecine Play.

Klaus (2019)

É permitido assistir a filmes de Natal em outubro? A verdade é que não importa a data, porque essa história da Netflix diverte, emociona e, mais do que isso, convence até os mais céticos de que Papai Noel existe –tentando dar explicações plausíveis para toda a magia em torno do mito do bom velhinho. No longa, o ator Rodrigo Santoro empresta sua voz a Jesper, um riquinho mimado que nunca quis fazer nada da vida.

Disposto a ensinar responsabilidades para o filho, seu pai o despacha para ser carteiro na pequena cidade de Smeerensburg. A missão de Jesper é convencer os moradores a enviarem 6 mil cartas em um intervalo de ano. Tudo muda quando ele conhece Klaus (Daniel Boaventura), um velho antissocial que fabrica brinquedos de madeira em sua oficina. A dupla começa a distribuir presentes para as crianças de Smeerensburg.

O Grinch (2018)

Nova versão do filme protagonizado por Jim Carrey em 2000, a animação está disponível no Prime Video. O Grinch é um ser verde e mesquinho que não suporta o Natal. Todo ano, ele precisa aturar os Quem, habitantes da cidade de Quemlândia, que comemoram a data em grande estilo.

Decidido a acabar com a festa e tornar todos os Quem tão infelizes quanto ele, o Grinch resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal. O final reserva uma lição sobre empatia e amor ao próximo que pode ser valiosa para as crianças.

Detetives do Prédio Azul (2017)

Os D.P.A. são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo (Pedro Henrique Motta), Sol (Letícia Braga) e Bento (Anderson Lima) se infiltram na festa de dona Leocádia (Tamara Taxman), a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa.

Eles presenciam um crime “mágico”, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha –o quadro falante da Vó Berta (Suely Franco)– desaparece. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino (Ronaldo Reis), e de Tom (Caio Manhente), Mila (Letícia Pedro) e Capim (Cauê Campos), fundadores do clubinho original. O filme está disponível no Globoplay.

D.P.A. 2 – O Mistério Italiano (2018)

Os Detetives do Prédio Azul são desafiados a atravessar um oceano para concluir uma investigação e salvar um grupo de crianças enganadas por dois bruxos disfarçados de produtores de um concurso musical. Seguindo pistas, Pippo, Sol e Bento encaram uma viagem de vassoura até a Itália, onde, não por acaso, também acontece o maior evento de magia do mundo: a Expo-Bruxo.

Com a missão de salvar a implicante feiticeira Berenice (Nicole Orsini) e as outras crianças enganadas por Máximo (Diogo Vilela) e Mínima Buongusto (Fabiana Karla), o trio é ajudado por Nonno Giuseppe (Antonio Pedro), o avô italiano de Pippo. A bordo do tuk-tuk do veterano, o trio promete desvendar mais um mistério. A sequência também está no Globoplay.