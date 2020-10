Confira a provável escalação do Ceará para encarar o Palmeiras

Após o revés no meio da semana diante do Fortaleza, o Ceará deixa o estadual de lado e volta a focar no Brasileirão. O adversário do fim de semana é o Palmeiras, no Allianz Parque.

Consciente que precisa somar pontos e subir na classificação, Guto Ferreira vai com força máxima. A única dúvida é na lateral-direita, onde Samuel Xavier vai passar por mais um teste antes do jogo. Caso não atue, Eduardo será o escolhido.

No ataque, o comandante vai apostar no quarteto que costuma incomodar os adversários: Sobral, Vina, Leandro e Sobis.

Confira a provável escalação: Fernando Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Alyson; Charles, Fabinho; Sobral, Vina, Leandro; Sobis.

Com 14 pontos, o Ceará aparece na 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, o Vozão venceu apenas um.