Confira os rookies que mais se destacaram na semana 4 da NFL

Mais uma semana chegou ao fim na NFL. Hora de olhar para os jogos e ver quais os novatos de maior destaque na semana 4 da liga de futebol americano. Tem muito calouro brilhando por aí. Se liga no resumo que o Lance! preparou para você.

No Thursday Night Football, o Denver Broncos e o New York Jets fizeram o duelo dos desesperados no MetLife Stadium. Melhor para a franquia do Colorado que venceu a partida por 37 a 28. Apesar da pontuação alta o jogo foi bem fraco tecnicamente. Tanto que os kickers foram os que mais trabalharam na partida, com 13 pontos para Brandon McManus, dos Broncos e 16 para Sam Ficken dos Jets. O único calouro que merece algum destaque é Jerry Jeudy wide receiver dos Broncos que teve duas recepções, para 61 jardas e um touchdown. E que touchdown!

Na maratona dos jogos de domingo, começamos com um calouro que ainda não havia sido mencionado, o running back do Washington Football Team Antonio Gibson. Ele liderou a equipe em tentativas de corridas com 13, para 46 jardas e um touchdown e ainda teve quatro recepções para 82 jardas. Apesar do bom desempenho, sua equipe foi derrotada pelo Baltimore Ravens por 31 a 17. Pelo lado vencedor, o linebacker Patrick Queen, ex-LSU, fez mais uma ótima partida liderando a unidade defensiva com 12 tackles, sendo três para perdas de jardas.

Cincinnati Bengals recebeu o Jacksonville Jaguars e venceu a primeira no ano. Então nada mais justo que destacarmos o desempenho na primeira vitória da carreira de Joe Burrow. A primeira escolha geral do último draft passou para 300 jardas, terceiro jogo seguido que ele alcança essa marca, um touchdown, uma interceptação e um rating de 92.4. Os Jaguars por sua vez tiveram mais um desempenho consistente do running back James Robinson, com 17 tentativas de corrida para 75 jardas. Além do wide receiver Laviska Shenault Jr que recebeu cinco bolas para 86 jardas.

No jogo entre Cleveland Browns e Dallas Cowboys, vencido pela franquia de Ohio por 49 a 38, o wide receiver dos Cowboys CeeDee Lamb recebeu a bola oval cinco vezes para 79 jardas e dois touchdowns, os primeiros da carreira.

Em mais um jogo de desesperados, o Minnesota Vikings venceu a primeira contra o Houston Texans, por 31 a 23. O wide receiver Justin Jefferson, dos Vikings fez mais uma boa apresentação e saiu de campo com quatro recepções para 103 jardas, com uma média de 25.8 jardas por recepção.

No confronto geracional, os Buccaneers do veterano Tom Brady venceram o Los Angeles Chargers do novato Justin Herbert por 38 a 31. Herbert não fez um mau desempenho contra o maior vencedor de Super Bowls, completando 20 de seus 25 passes tentados, para 290 jardas totais, três touchdowns e uma interceptação, com um rating de 137.9. O wide receiver Jalen Guyton foi discreto, mas, eficiente. Foi uma recepção de 72 jardas para um touchdown.

O Indianapolis Colts fez um jogo apertado com o então invicto Chicago Bears, 19 a 11. Destaque mais uma vez para o running back Jonathan Taylor que liderou os Colts em jardas corridas, 68 em 17 tentativas. Vale ressaltar também o desempenho do kicker Rodrigo Blankenship que marcou 13 pontos, 4/4 em field goal, o mais longo de 44 jardas e um extra point.

O Buffalo Bills venceu a quarta seguida e continua firme na liderança da AFC East. A vítima da vez foi o Las Vegas Raiders, 30 a 23. Um dos touchdowns da equipe do estado de Nova York foi do wide receiver, selecionado na 4ª rodada, Gabriel Davis.

No Sunday Night Football, o Philadelphia Eagles venceu fora de casa de virada o San Francisco 49ers por 25 a 20. Mas o destaque aqui vai para a 25ª escolha geral, o wide receiver Brandon Aiyuk, dos Niners. Apesar de ter sido acionado pouco no jogo marcou um belíssimo touchdown para os atuais vice-campeões do Super Bowl.