Confirmação de Tyron Smith fora da temporada é mais um problema do Dallas Cowboys em 2020

O que era o ponto forte virou um problema no Dallas Cowboys. A linha ofensiva da equipe perdeu para o restante da temporada o left tackle Tyron Smith, por causa de um problema no pescoço, que vai demandar cirurgia. Além dele, o right tackle La’el Collins já havia sido colocado na lista de contundidos pela franquia texana.

Tyron Smith é o mais bem pago left tackle da NFL e um dos melhores da liga também. O seu substituto deve ser Brandon Knight, apenas no seu segundo ano na liga de futebol americano.

O Dallas Cowboys já tem apresentado problemas na temporada 2020, especialmente no setor defensivo, agora deverá ver um aumento na dificuldade na tarefa de marcar pontos. É possível que o quarterback Dak Prescott sofra bastante pressão das defesas rivais, sendo protegido por uma linha ofensiva inexperiente e de menor qualidade que o esperado no começo da temporada.