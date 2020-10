CONFIRMADO! Atuação como mesário não suspende pagamento de auxílio emergencial

Boato sobre suspensão do auxílio para mesários voluntários começou a circular nas redes sociais

Após boato que começou a circular nas redes sociais, o Núcleo de Combate à Desinformação nas Eleições 2020 afirmou que é falsa a informação sobre o mesário voluntário parar de receber o auxílio emergencial. Os cidadãos que quiserem se voluntaria, entretanto, não terão o pagamento do benefício suspenso.

O Núcleo de Combate à Desinformação nas Eleições 2020 afirmou ainda que a Receita Federal liberou pagamento para todos os eleitores que estavam com títulos cancelados ou com pendências com a Justiça Federal. Isso aconteceu para facilitar o recebimento para mais brasileiros.

“Estamos diante de uma notícia falsa que tem como objetivo direto atacar a Justiça Eleitoral no sentido de tirar a credibilidade do tão louvável serviço de mesário. Estamos atuando sempre em parceria com várias instituições para coibir e investigar, rapidamente, essa prática abominável que tanto prejudica o processo eleitoral”, disse Filipe Lôbo Gomes, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sobre o assunto.

Recentemente, o auxílio emergencial foi prorrogado por mais quatro parcelas de R$ 300. O benefício irá pagar cinco parcelas de R$ 600 para todos que foram aprovados inicialmente. Já as quatro parcelas de R$ 300 não ficarão disponíveis para todos. Além dos novos critérios, que fará com que todos os já aprovados passem por uma reanálise, a quantidade de parcelas que serão pagas depende de quando o beneficiário começou a receber o auxílio.