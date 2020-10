Confronto contra Lamar Jackson já causa preocupação no Philadelphia Eagles

O coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, Jim Schwartz, enalteceu a qualidade do quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, durante entrevista coletiva realizada nessa terça-feira (13). As duas equipes tem confronto marcado para o próximo domingo (18), às 14h, no Lincoln Financial Field.

– Lamar Jackson é, provavelmente, o jogador mais perigoso na liga. Todos gostam de falar sobre suas improvisações. Muitas vezes, em terceiras descidas, ele ganha tempo, usa seu braço e acharecebedores que estão livres por causa da pressão que coloca na defesas.

O Philadelphia Eagles vem de derrota para o Pittsburgh Steelers, na rodada passada, por 38 a 29. A equipe teve muita dificuldade para frear o ataque liderado pelo quarterback Ben Roethlisberger, um jogador muito mais preso ao pocket, bem diferente de Lamar Jackson.