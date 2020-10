Confusão entre Bruno Fernandes e Solskjaer ganha novos detalhes

A polêmica entre Bruno Fernandes e o técnico Solskjaer ganhou novos detalhes neste domingo após o “Mirror” divulgar o que testemunhas ouviram da confusão. De acordo com as fontes, os problemas começaram ainda na descida do vestiário quando o português começou a esbravejar contra o seu treinador e também contra os companheiros.

– Atacou seus companheiros de equipe, acusando-os de não defender o orgulhoso nome do Manchester United e gritava: “Nós deveríamos ser o Manchester United. Isso não deveria estar acontecendo”. Estava claro que se dirigia também ao treinador porque falava de tática equivocada.

As informações também indicam que Bruno Fernandes não foi o único a subir o tom de voz após o time ir para os vestiários sofrendo uma derrota por 4 a 1 para o Tottenham. O meio-campista foi substituído no intervalo e o placar terminou com uma derrota histórica dos Red Devils que perderam por 6 a 1 para os comandados de José Mourinho.