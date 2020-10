Conheça 5 séries parecidas com Doces Magnólias para se divertir

A série Doces Magnólias, produzida pela Netflix, estreou em maio deste ano e já cativou uma legião de fãs no mundo todo. Dessa forma, a plataforma de streaming anunciou que haverá uma 2ª temporada do seriado.

Sobre a série Doces Magnólias

A série conta a história das desventuras amorosas de Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott), três melhores amigas da cidade de Serenity, nos Estados Unidos. Doces Magnólias elabora de maneira genial o estilo de vida do interior norte-americano, a busca por amor e a vontade de dar uma segunda chance para paixões.

O seriado deixou um gancho de tirar o fôlego dos fãs para elevar o hype nas alturas para a 2ª temporada. Com isso, muitos estão sofrendo de saudades das três amigas. Para ajudar você a sobreviver até a estreia da 2ª temporada de Doces Magnólias, o Minha Série decidiu separar 5 séries parecidas com Doces Magnólias.

1. Normal People

(Fonte: Hulu/Reprodução)Fonte: Hulu

A série Normal People, que é baseada no livro homônimo escrito por Sally Rooney, também trabalha uma ideia diferente de amor. Isso porque explora as dificuldades e as paixões presentes na relação complicada entre os jovens Marianne (Daisy Edgar-Jones) e Connell (Paul Mescal).

O seriado da BBC e do Hulu acompanha o casal desde o ensino médio até o final da universidade, com momentos cruelmente honestos de altos e baixos existentes em uma relação.

2. When Calls The Heart

(Fonte: Hallmark Channel/Reprodução)Fonte: Hallmark Channel

When Calls The Heart é uma produção feita no melhor estilo Doces Magnólias e Nicholas Sparks. O seriado é baseado na saga de livros Canadian West, escrita por Janette Oke, e tem o mesmo romance charmoso da série produzida pela Netflix.

O drama romântico é de época e acompanha Elizabeth Tatcher, uma jovem professora de família rica que consegue um emprego em um pequeno vilarejo na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos.

3. Virgin River

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Virgin River também é um seriado inspirado em livros românticos. O autor da vez é Robyn Carr, que escreveu uma história sobre buscar um recomeço na vida e no amor. A série conta a história de Mel, uma enfermeira que aceitou um emprego na pequena cidade de Virgin River, onde ela tenta curar as feridas do passado e encontrar um novo lar.

Assim como Doces Magnólias, o seriado trabalha uma combinação certeira de drama, romance e comédia.

4. Everwood

(Fonte: The WB Television Network/Reprodução)Fonte: The WB Television Network

Quando o assunto é a busca por uma reconstrução na vida, uma série perfeita é Everwood. O programa é de 2002 e conta com as versões jovens dos atores Chris Pratt, Paul Wesley, Amily VanCamp e Justin Baldoni.

O seriado acompanha a história do Dr. Andrew Andy Brown, que tenta recomeçar a vida após a morte da esposa. Para isso, Andrew e a família se mudam para a pequena cidade de Everwood, no Colorado.

5. Gilmore Girls

(Fonte: The WB Television Network/Reprodução)Fonte: The WB Television Network

Para fechar a lista, um clássico do romance e do drama de televisão. A série Gilmore Girls fez uma legião de fãs nos anos 2000 e conta a história da mãe Lorelay Gilmore e da filha, Rory.

O programa gira em torno das aventuras amorosas, profissionais e de vida das duas protagonistas. O tranquilo estilo de vida da pequena cidade de Stars Hollow traz ainda mais charme para a série e a transforma numa ótima opção para os fãs de Doces Magnólias.