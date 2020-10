Conheça 5 séries parecidas com The 100 para ver após o series finale

Em março de 2014 estreou no canal The CW a apocalíptica The 100. Após 7 temporadas e 100 episódios, o seriado sci-fi chegou ao fim e deixou muitos fãs desamparados. Levando em fala que o series finale foi ar na última quarta-feira (30), o Minha Série decidiu separar algumas séries parecidas com The 100 para você assistir.

O fim de The 100

The 100 se destaca por trazer uma mistura de sci-fi e realidade apocalíptica e ainda assim envolver uma boa dose de drama teen e relações afetuosas.

O seriado começou com 100 jovens delinquentes que foram enviados para um planeta Terra inabitado. Após 97 anos de uma terrível guerra nuclear, esses “escolhidos” foram obrigados a voltar para o mundo original e tentar descobrir se o local era habitável novamente.

Clarke, Bellamy, Octavia, Murphy, Finn e muitos outros personagens fizeram parte dessa aventura.

O que assistir agora?

Minha Série entende muito bem o sentimento de estar órfão de um seriado. Por conta disso, decidimos escolher cinco opções para você tentar superar o fim de The 100. São séries que, de alguma forma, aproximam-se do sucesso da produção do The CW.

The Society

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

The Society, da Netflix, é uma ótima opção para quem preferia quando não existiam adultos em The 100. Na série, um grupo de jovens é enviado, sem saber, para uma réplica idêntica da cidade deles, mas com uma diferença: sem adultos. O seriado lembra bastante o início da série do The CW, com jovens felizes por não ter responsabilidades e inúmeros problemas gerados pela busca de liderança, proteção e poder.

Revolution

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Revolution começou antes de The 100 e é uma ótima opção para quem ama séries com futuros apocalípticos. O programa da NBC conta a história de uma família que está lutando para se reunir 15 anos após um apagão afetar todo o planeta. O mundo praticamente voltou no tempo, com pessoas vivendo em vilarejos sem luz e sem internet e precisando lutar para sobreviver.

Travelers

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Travelers, da Netflix, é outra opção para sobreviver ao fim de The 100. A série é estilo sci-fi e acontece em um futuro distópico no qual os últimos humanos descobriram como enviar a própria consciência de volta ao passado, sendo mandados para corpos de desconhecidos com o intuito de tentar não deixar a história se repetir.

Battlestar Galactica

(Fonte: Syfy/Reprodução)Fonte: Syfy

A série perfeita para quem é fã do estilo sci-fi. O próprio Jason Rothenberg, showrunner de The 100, admitiu que Battlestar Galactica foi uma inspiração enorme para ele. A produção conta a história dos Coloniais, uma resistência humana que está em busca de vingança 40 anos após perder a Guerra dos Cylon para os robôs.

Altered Carbon

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Fechando a lista, mais um dos sucessos da Netflix. Altered Carbon é um pacote completo de sci-fi e se aproxima muito das temporadas finais de The 100, com planetas alienígenas e transferências mentais. O seriado é baseado no livro homônimo escrito por Richard K. Morgan e conta a história de um futuro distópico no qual as pessoas descobriram como digitalizar a mente e transferir a consciência de um corpo para outro.