Conheça a teoria das inteligências múltiplas para estudar

Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade em se concentrar para estudar para uma prova? Tem a impressão que já tentou de tudo para conquistar as metas nos estudos?

Bom, muitas vezes a forma convencional de estudar – sentar em uma cadeira com um livro aberto ou PDF no computador, ler esses materiais e revisar suas anotações – não satisfaça a sua inteligência predominante.

A teoria das inteligências múltiplas pode ajudar muito quando você precisa estudar para uma prova. Vale o teste caso os métodos tradicionais de estudo não forem adequados para você. Conheça então como funciona melhor essa metodologia.

A teoria das inteligências múltiplas

A teoria das inteligências múltiplas, a saber, foi desenvolvida por Howard Gardner, em 1983. À época, como professor de educação na Universidade de Harvard, acreditava que a inteligência tradicional, onde o QI ou quociente não explicava as muitas maneiras brilhantes pelas quais as pessoas são, de fato, inteligentes.

Para Gardner, havia oito inteligências diferentes que cobriam o escopo do brilho possível em homens, mulheres e crianças.

Ele acreditava que as pessoas têm habilidades intelectuais diferentes e são mais hábeis em algumas áreas do que em outras. Em geral, as pessoas são capazes de processar informações de maneiras diferentes, usando métodos diferentes para coisas diferentes.

Aqui estão as oito inteligências múltiplas de acordo com essa teoria:

Inteligência Verbal-Linguística:

Esse tipo de inteligência se refere à capacidade de uma pessoa de analisar informações e produzir trabalhos que envolvem linguagem falada e escrita, como discursos, livros e e-mails.

Inteligência Lógico-Matemática

Como o nome indica, relaciona-se à habilidade de uma pessoa em desenvolver equações e provas, fazer cálculos e resolver problemas abstratos que podem ou não estar relacionados a números.

Inteligência Visual-Espacial

Você Pode Gostar Também:

Este tipo de inteligência se refere à capacidade de uma pessoa de compreender mapas e outros tipos de informações gráficas, como gráficos, tabelas, diagramas e imagens.

Concursos: Conheça estratégias de aprendizagem visual

Corporal-Cinestésica

Refere-se à habilidade de uma pessoa em usar seu próprio corpo para resolver problemas, encontrar soluções ou criar produtos.

Musical:

Tem a ver com a capacidade de uma pessoa de criar e dar significado a diferentes tipos de som.

Interpessoal:

Quando alguém consegue reconhecer e compreender o humor, desejos, motivações e intenções de outras pessoas.

Intrapessoal:

Refere-se à capacidade de uma pessoa de reconhecer e compreender seus próprios estados de espírito, desejos, motivações e intenções.

Naturalista:

Este tipo de inteligência se refere à capacidade de uma pessoa de identificar e distinguir entre diferentes tipos de plantas, animais e formações climáticas encontradas no mundo natural.

E então, qual dessas inteligências múltiplas você acha que combina com o seu perfil? Aproveite para compreendê-las para estudar para o vestibular, concurso ou Enem com mais eficiência.