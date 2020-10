Conheça Matías Zaracho, o novo reforço do Atlético Mineiro

Nesta segunda-feira, foi revelado o interesse do Atlético-MG pelo meio-campista Matías Zaracho, do Racing, da Argentina. De acordo com o jornalista Mauro Cézar Pereira, o Galo ofereceu 6 milhões de dólares (cerca de 33 milhões de reais), por 50% do passe do atleta de 22 anos. Durante o dia, o GE noticiou o acerto entre o clube mineiro e o argentino. O atleta deve assinar vínculo de quatro ou cinco anos.

O LANCE! ouviu fontes de dentro do clube de Avellaneda para traçar um perfil do novo reforço atleticano, indicado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Segundo relatos, Zaracho originalmente jogava como ”enganche”, o camisa 10 criativo, no linguajar argentino, nas divisões de base do Racing. Mas, sob o comando de Eduardo Coudet, hoje no Internacional, o jogador desenvolveu as características de um homem ”área à área”, além de jogar pelos lados do campo.

Nesse período, entre 2017 e 2019, Zaracho foi mais um construtor de jogadas do que um definidor, mas o atleta possui qualidade para atacar os espaços vazios na zona defensiva adversária e finalizar. Pelo Racing, único clube da carreira, são 91 partidas e 12 gols marcados.

Os seus melhores momentos no Racing foram atuando como uma espécie de ”camisa 8”. Segundo as fontes ouvidas, no time comandado por Jorge Sampaoli, pode ser o jogador que preenche grande parte do meio-campo e a procura do técnico argentino por Zaracho foi encarada como ”lógica”.

O jogador chegou ao Racing aos oito anos, jogou futebol de salão e progrediu nas categorias de base até o profissional. Internamente, é enxergado nele um potencial ainda maior para desenvolvimento. Zaracho é tido como um meia muito inteligente, principalmente nos movimentos sem a bola, além de ser agressivo no ataque, chegando próximo ao gol adversário com frequência.

O jovem é um dos jogadores de maior projeção no Racing e foi importante na campanha da equipe campeã argentina, em 2018/19. É um atleta destacado a nível nacional e visto com potencial para jogar na Europa em breve. Recentemente, atraiu interesse de equipes como Milan e Borussia Dortmund.

O meia carrega expectativas para defender a seleção argentina no Catar, na Copa do Mundo de 2022. Na base, Zaracho integrou a equipe no Mundial Sub-20, em 2017, na Coreia do Sul, no qual o país foi eliminado na primeira fase.