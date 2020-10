Conheça o Empretec – Um programa para o Empreendedor

Empretec – O que é?

O Empretec é um programa que forma empreendedores pelo mundo. Esse programa é oferecido em formato de seminário intensivo pelo Sebrae.

O Empretec foi criado pelo ONU (Organização das Nações Unidas) e foi promovido em 40 países. Sendo assim, é considerado um programa de sucesso.

Exclusividade do SEBRAE

No Brasil, o Empretec é exclusividade do SEBRAE, pode consultar detalhes nesse link.

Dentro do Empretec o participante descobre seu perfil dentro do Empreendedorismo. Ainda há a proposta de desenvolvimento de capacidades, portanto, vai muito além de técnicas de empreendedorismo.

Programa de imersão

Você Pode Gostar Também:

Dentro do Empretec há uma imersão de seis dias com desafios que objetivam descobrir a identidade empreendedora do participante.

São 60 horas no total dentro do Empretec. Assim sendo, o empreendedor pode praticar atividades práticas, fundamentadas que mostram as atitudes de um empreendedor de sucesso, e ainda há uma explicação sobre os comportamentos característicos desses empreendedores.

Foco no seu potencial empreendedor

O Empretec acredita que empreender é focar no seu potencial, entretanto, esse potencial precisa ser descoberto, e esse é o objetivo do programa.

Para que possa participar do Empretec é necessário passar por uma entrevista focada, que dura cerca de 50 minutos.

Oportunidade de rever conceitos

O programa Empretec promete desenvolver as características de um comportamento empreendedor, dando ao participante a oportunidade de rever conceitos e atitudes.

O SEBRAE traz uma oportunidade de imersão para desenvolver seus talentos. Sendo assim, analise se não lhe interessa fazer parte desse programa, visto que a proposta é interessante e os depoimentos dos empreendedores que já participaram são bem positivos.