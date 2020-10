Conheça o Salsicha do Amor, herói de The Boys · .

[Atenção: este texto contém spoilers do episódio 6 da segunda temporada de The Boys, da Amazon]

Comunista russo e com um pênis de 30 centímetros, Salsicha do Amor é um herói das histórias em quadrinhos The Boys, que virou série pelo Prime Video. Em um dos episódios da segunda temporada, ele aparece rapidamente em uma cena para lá de grotesca: enforcando o Leitinho (Laz Alonso) com o seu gigantesco órgão sexual.

Nas cenas do capítulo Arrombando Portas, Leitinho, Francês (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara) invadem o hospital psiquátrico Sage Grove atrás de provas contra a empresa Vought. Lá, descobrem que a instituição é uma fachada para esconder que o local usa adultos como ratos de laboratório, sendo um deles o tal paciente com um pênis enorme.

Pelas câmeras do quarto do personagem interpretado por Andrew Jackson, Leitinho chega a comentar que ele tem um “salsichão”. Momentos depois, quando os pacientes conseguem escapar de suas jaulas, o parceiro de Billy Butcher (Karl Urban) é surpreendido pelo homem, que tenta enforcá-lo usando a própria “mangueira”.

reprodução/amazon

Andrew Jackson é o Salsichão do Amor na série da Amazon

Graças a Kimiko, o fortão escapa de ser asfixiado por um pênis absurdamente longo. “Aquilo era… Era o pinto dele, porra!”, se irrita ele. “Esteja aberto a novas experiências”, debocha o Francês. Apesar da cena chamativa, ainda não se sabe se o Salsicha do Amor ganhará um papel recorrente na série da Amazon ou se só foi uma aparição pontual.

Nos quadrinhos, o herói tem bastante destaque e é responsável, inclusive, pela morte de Tempesta, que na HQ é um homem, mas na série é a vilã fascista interpretada por Aya Cash. Não à toa, seu traje vermelho possui até o símbolo do comunismo (foice e martelo cruzados) posicionado em seu peito.

O russo Love Sausage (que pode ser traduzido para Salsicha ou Linguiça do Amor) é um ex-policial, ex-comandante de tanque, ex-super-herói, comunista e dono de um bar em Moscou com tendência a beber uma bebida feita de fluido de freio como vodca.

O herói Love Sausage/Linguiça do Amor na HQ de The Boys (Reprodução/Dynamite Entertainment)

Seu nome verdadeiro é Vasilii “Vas” Vorishikin, e o codinome é uma referência direta ao pênis de 30 centímetros, que é superforte, mas que o impede de correr quando está ereto.

Nas histórias em quadrinhos escritas por Garth Ennis e Darick Robertson, o herói costumava integrar o time Glorious Five Year Plan, uma equipe de cinco super-heróis na época da União Soviética, entre 1922 e 1991.

Ele tem uma relação amigável com Os Rapazes, despreza o império capitalista da Vought e é chamado na luta contra o alemão racista Stormfront.

Se a série se inspirar na HQ, o comunista matará simbólicamente a nazista Tempesta, que no mesmo capítulo que o Salsicha do Amor aparece se revelou a primeira cobaia a tomar o composto V. A falsa mocinha vivida por Aya Cash também confessou ao Capitão Pátria (Antony Starr) ser imortal e ter participado do movimento liderado por Adolf Hitler (1889-1945).