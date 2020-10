Conheça os seis jogadores contratados para a base do Santos antes de novo transfer ban

O Santos inscreveu nos últimos dias seis jogadores para a equipe sub-20 e/ou time B. As regularizações ocorreram na janela entre um transfer ban e outro.

O transfer ban é a proibição de transferências da Fifa. O Peixe fez um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, e teve entre sexta e segunda-feira para inscrever atletas. Na última segunda, o Alvinegro foi novamente punido por dívidas com Huachipato, do Chile, por Yeferson Soteldo, e Atlético Nacional, da Colômbia, por Felipe Aguilar – R$ 19 e R$ 5 milhões, respectivamente.



Dexter e José Jefferson, ex-Noroeste, ao lado do empresário Adalberto Almeida (Foto: Divulgação)

Nesse hiato com acesso livre ao sistema da CBF, o Santos registrou o zagueiro Laércio e o atacante Robinho, não conseguiu adicionar Jonathan Copete, e oficializou a chegada de seis jovens. São eles:

Diogenes Vinicius da Silva: goleiro de 19 anos, ex-Avaí e Internacional;

João Victor Cubas Alves: zagueiro de 19 anos, ex-América-MG;

Wellington Gonzaga de Assis Filho: zagueiro de 19 anos, ex-Criciúma

Alex Fernandes: meia de 18 anos revelado pela Portuguesa Santista e ex-Atlético-MG

Dexter Patrick Candido, volante de 18 anos ex-Noroeste

José Jefferson da Silva, atacante de 18 anos ex-Noroeste

Dexter e José Jefferson foram destaques do Noroeste na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além da dupla, o meia Paulinho passou por avaliação no Santos e acabou dispensado na última semana. Ele deve acertar com o Cruzeiro.

Rollo fala sobre inscrever reforços e comenta situação de Copete

Confira trecho da entrevista concedida pelo presidente do Santos, Orlando Rollo, concedida nesta sexta-feira. Na entrevista, o mandatário alvinegro anunciou que o clube teve cancelada a punição na Fifa referente à dívida com o Hamburgo da Alemanha.