Conselheiro de Gloria Perez, ator trans diz que perdeu tempo de vida após transição · .

Conselheiro de Gloria Perez para compor a personagem Ivana (Carol Duarte), de A Força do Querer (2017), o transexual Tarso Brant revelou que seu tempo de vida diminuiu depois que iniciou no processo de transição de gênero. O ator de 27 anos contou sobre as mudanças, não só na aparência, mas fisiologicamente.

Segundo ele, o tratamento realizado para a mudança de gênero é delicado e exige demais do corpo humano.

“A hormonização [processo que reduz características atribuídas ao gênero designado ao nascimento e induz as características desejadas pela pessoa] faz o seu corpo agir de uma forma que ele não está acostumado biologicamente. Tenho tendência a ter uma longevidade mais curta, se eu não me cuidar”, declarou ao jornal Extra.

“Então eu vou mais pela prevenção, precaução e qualidade de vida”, completou.

Brant exemplificou o quanto que o organismo pode ser afetado trabalhando mais do que o necessário. “Você ensina ele a funcionar de uma forma diferente. É como se dissesse: ‘Olha, eu nasci sendo 110, mas sou 220 e meu corpo aguenta os 220’. Então vou dar todo o suporte necessário para que ele funcione assim, com saúde”, disse.

O ator poderá ser visto mais uma vez na reprise de A Força do Querer, no ar atualmente na faixa das 21h da Globo. Sobre enxergar as dificuldades que enfrentou na vida pela personagem de Carol Duarte, Tarso acredita que as coisas mudaram em relação ao entendimento das pessoas sobre o tema.

Entretanto, acha que a caminhada para uma situação ideal ainda é longa: “A aceitação das pessoas quanto a esse assunto se tornou mais visível. Após o tema ficar em evidência, muitas coisas mudaram para um lado mais positivo. Acredito que tem muita coisa a ser trabalhada, a sociedade ainda está se adaptando com essa possibilidade, dentro das possibilidades que têm no leque de existências”, afirmou.