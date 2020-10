Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova balanço financeiro de 2019

O Conselho Deliberativo do Palmeiras se reuniu nesta terça-feira para analisar o balanço financeiro do clube de 2019. As demonstrações foram aprovadas com 147 votos a favor, 20 contra e uma abstenção.

O documento já havia sido apresentado no fim de abril, por meio do site oficial do Verdão, mas a reunião para a votação não pôde acontecer na época devido a pandemia do coronavírus.

O Palmeiras teve uma receita total de R$ 665.538.000 durante o ano passado, com despesas de R$ 663.814.000, o que proporciona um superávit de R$ 1.724.000. Esse valor, somado ao superávit acumulado de R$ 59.660.000, perfaz um patrimônio líquido de R$ 61.384.000.

A principal fonte de receita do Alviverde foi com a comercialização de direitos de transmissão de televisão R$ 216.836.000). Já a maior despesa foi com gastos de pessoal e encargos sociais (R$ 255.199.000).

Confira os valores detalhados abaixo:

RECEITAS (2019)

Direitos de transmissão de TV: R$ 216.836.000

Publicidade e patrocínio: R$ 119.301.000

Arrecadação de jogos: R$ 61.765.000

Negociação de atletas: R$ 108.221.000

Avanti: R$ 46.091.000

Timemania e outros: R$ 1.859.000

Premiações: R$ 21.344.000

Arrecadação social: R$ 39.126.000

Licenciamento de marca e franquias: R$ 15.733.000

Departamentos amadores: R$ 15.000

Rendas diversas: R$ 11.624.000

Financeiras: R$ 23.623.000.000

Total: R$ R$ 665.538.000

DESPESAS (2019)

Pessoal e encargos sociais: R$ 255.199.000

Direito de imagem: R$ 50.922.000

Jogos: R$ 31.414.000

Avanti: R$ 25.374.000

Gerais e administrativas: R$ 90.028.000

Depreciação e amortização: R$ 6.043.000

Amortização – direitos com jogadores: R$ 130.483.000

Baixa de gastos com atletas: R$ 34.338.000

Financeiras: R$ 40.013.000

Total: R$ 663.814.000