Conselho Deliberativo do Santos aprova continuidade dos estudos para “nova Vila Belmiro”

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou o prosseguimento dos estudos para a realização de um novo projeto para Vila Belmiro, em parceria com a empresa WTorre, projetado pelo arquiteto Luiz Volpato irmão do ex-gerente administrativo santista, Fernando Volpato, demitido na última terça-feira (06). Ambos estiveram presente virtualmente no encontro, bem como o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa.

158 votos foram favoráveis (o que representa 98% dos conselheiros), quatro contrários e houve uma abstenção.

A partir de agora, o Conselho montará uma comissão responsável pelo assunto, no qual o presidente Orlando Rollo, presente na Vila Belmiro para realização da videoconferência sugeriu ser mista, com indicações de nomes pelo Comitê Gestor. O mandatário em exercício se mostrou favorável ao projeto, embora com algumas ressalvas referentes ao contrato. A equipe ficará responsável por revisar e estruturar, tanto nas questões financeiras, quanto jurídicas a idealização da remodernização do estádio santista.

– Com certeza demos um grande passo para a modernização de uma marca tão forte como o Santos FC – disse o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, após a votação.

O projeto foi inicialmente idealizado pelo presidente afastado do Peixe, José Carlos Peres, que divulgou o vídeo de apresentação no dia em que foi suspenso do cargo pelo Conselho Deliberativo, que aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o cartola, por irregularidades fiscais.