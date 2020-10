Conselho do Santos aprova uniforme azul; estreia não está definida

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, em reunião virtual na noite desta quinta-feira, o terceiro uniforme azul, lançado em 15 de setembro.

O modelo da Umbro foi aprovado por ampla maioria, mas não deve estrear na partida contra o Grêmio, domingo, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube definirá com calma o lançamento em campo, alinhará com o departamento de futebol e avisará o adversário.

O Conselho precisa autorizar um uniforme fora do alvinegro, cores convencionais nas camisas 1 e 2, além do distintivo antigo, não oficial. A peça teve boa aceitação do torcedor e é um sucesso de vendas.



Camisa do Santos em alusão ao Outubro Rosa (Foto: Divulgação)

Outubro Rosa

O Conselho também aprovou o uniforme rosa, em alusão ao Outubro Rosa, e que será utilizado pelas Sereias da Vila. O produto visa alertar para a prevenção ao câncer de mama.

A camisa foi produzida por Santos e Umbro em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).