Construtechs – Uma tendência no empreendedorismo

O que são Construtechs?

As construtechs estão se firmando no mercado da construção civil destacando-se entre os empreendedores como um ramo de sucesso.

Assim sendo, as construtechs são empresas que surgiram com o objetivo de inovar a cadeia de construção civil através de tecnologias que facilitam as construções e aumentam a produtividade.

As startups estão em destaque, haja vista que os investimentos em tecnologia estão impulsionando os empreendimentos.

Tendência positiva no mercado

As construtechs são uma tendência positiva no mercado, pois a perspectiva para a construção civil nessa retomada pós-pandemia é que ainda neste ano haja um crescimento de até 2% no setor.

Seria esse seu resultado positivo após quedas consecutivas que estavam ocorrendo antes da pandemia, os dados são do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP).

Boas expectativas

As expectativas para o futuro são animadoras, por conta do retorno das atividades no mercado imobiliário, assim como no setor de infraestrutura.

Ainda há outro aspecto, durante a pandemia as pessoas passaram a realizar mais obras domésticas, talvez por terem passado mais tempo em casa sentiram mais urgência quanto as essas necessidades, e isso tem sido favoráveis para as construtechs.

Setor de construção civil recebe bem as novas tecnologias

Já são 562 construtechs atuantes no Brasil, e as tendências são favoráveis dentro do cenário pós-pandemia.

O setor de construção civil é muito receptivo a novas tecnologias e com as tendências de crescimento, tudo o que vier para otimizar a produtividade será visto como uma base sólida para construção de parcerias.