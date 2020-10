Conta PJ digital para sua empresa

Todo serviço que chegar para ajudar o empreendedor no seu dia a dia, é muito bem vindo não é mesmo? E a conta PJ digital veio para facilitar a vida dele, e trazer muitas vantagens.

São muitas as razões que levam sua empresa a ter uma conta digital PJ, independência, agilidade, facilidade entre outros.

Sabemos que manter uma empresa ativa e em crescimento, requer muitos cuidados, atenção e dedicação. Portanto, quanto mais praticidade melhor o desempenho de todas as funções.

Ainda mais nesse atual cenário que estamos vivendo devido o coronavírus, que muitas pequenas e médias empresas foram atingidas, e tiveram que se reinventar para não acabar falindo, como aconteceu com algumas empresas.

Conhecidas como Fintechs, elas vieram para melhorar os serviços financeiros e o pequeno empreendedor se enquadra nesse cenário.

Benefícios da conta PJ digital

Livres de papéis, documentos, sem complicações, a conta PJ digital veio realmente para facilitar a vida do empreendedor.

É muito simples abrir a conta digital, o processo é feito todo online, inclusive a entrega da documentação, assinaturas, escolhas dos planos e tarifas.

Agilidade para resolver problemas

A conta digital veio para facilitar a vida de todos, principalmente na hora de resolver algum problema, momento esse que o empreendedor precisa de algo mais ágil e menos complicado, pois o tempo dele é curto para resolver tantas coisas.

Além da praticidade de utilizar todos os processos através do aplicativo no banco no celular, facilita as movimentações e o controle da conta.

Quanto menos custo, melhor não é mesmo? Em busca de menos taxas e juros, os empreendedores acabam se surpreendendo com as taxas acessíveis da conta PJ digital.

Devido ser tudo feito digitalmente, os custos acabam sendo menores, e acaba impactando de forma positiva no bolso do empreendedor.

O fato de poder controlar tudo pelo celular, atrai ainda mais a atenção do empreendedor a abrir uma conta digital, a facilidade é enorme e a conta pode ser controlada de qualquer lugar sem mais complicações.

Atendimento ao cliente digital

Tudo que precisa ser resolvido da conta, é feito digitalmente.

Esse contato é feito através de chats, whatsapp, redes sociais, e-mail. Por não possuir uma agência física, essas acabam sendo as formas de conta do cliente com o banco.

O Banco Central através da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garante a segurança de dados de todos os clientes, sendo assim, a LGPD impede que qualquer instituição transmita sem consentimento do cliente seus dados.

Hoje em dias alguns bancos já disponibilizam desses serviços como o Banco Inter e o Nubank, por exemplo, agora que você já sabe o que é e os benefícios de ter uma conta PJ digital, basta pesquisar e escolher o que se adapta melhor a sua empresa.