Contactless – O Pagamento Por Aproximação

Contactless – A aproximação entre a tecnologia e o cliente

A tecnologia Contactless faz parte da inovação dos meios de pagamento. As tecnologias desenvolvidas nos últimos anos deixaram a nossa rotina cada vez mais automatizada.

A maneira como nos comunicamos, nos locomovemos, compramos e vendemos se transformou de tal maneira que hoje é difícil imaginar a rotina sem tais facilidades, visto que os aplicativos deixaram as principais atividades a um toque de distância.

Mudanças nos meios de pagamento

A próxima nova mudança está acontecendo na área de meios de pagamentos, a tecnologia Contactess permite realizar pagamentos sem a necessidade de digitar a senha do cartão, basta aproximar o cartão do terminal de pagamento que contenha a respectiva tecnologia.

O termo Contactless em tradução livre significa sem contato e promete deixar essas transações mais rápidas.

Segurança para o cliente

A tecnologia também oferece mais segurança ao usuário, pois além de permitir o pagamento sem a necessidade de inserir o cartão e a senha na maquininha, possui um limite para realizar tais pagamentos de maneira consecutiva.

Operações sem senha – limitadas para a segurança do cliente

A instituição que emite o cartão define o limite para cada cliente. Ao passo que evita que em caso de perda ou roubo, as transações sejam feitas indiscriminadamente. Sendo assim, após atingir esse limite, o próximo pagamento é permitido somente com a senha do cartão.

As operações são criptografadas e validadas por um código exclusivo para cada operação. Haja vista que as maquininhas não armazenam qualquer informação do cartão. Além de ser possível bloquear essa funcionalidade junto a instituição financeira, caso o usuário prefira.

Inovação e otimização de tempo

Tenha sempre essas inovações dentre as suas opções de pagamento, pois é importante oferecer aos clientes as melhores tecnologias.

Além disso, a tecnologia Contactless otimiza o tempo das operações financeiras, sendo confortável para os clientes e viável para as empresas.

Sendo assim, inclua essa possibilidade nas suas opções de maquininhas de cartão.