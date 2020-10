Contente com triunfo, Mano Menezes exalta atuação do Bahia e segurança defensiva

O técnico Mano Menezes obteve o seu primeiro jogo de conquista de três pontos diante do Vasco nessa quarta-feira (7) ao fazer 3 a 0 em Pituaçu com atuação que agradou bastante ao treinador.

Para ele, já na última rodada a equipe merecia melhor sorte do que o 2 a 1 contrário quando recebu o Sport. Entretanto, sem ressaltar que o desempenho dessa noite esteve bastante acima do que os seus comandados tinham demonstrado até então:

– Muito contente de compartilhar esse resultado positivo com o torcedor do Bahia. Penso que já podíamos ter chegado a esse resultado diante do Sport, em nossa casa, onde fomos superiores em quase todos os quesitos do jogo. Mas, hoje, o resultado veio em uma atuação muito superior, principalmente no primeiro tempo.

Escalando o zagueiro Ernando como lateral-direito, a escolha de Mano foi explicada pelo mesmo na coletiva pós-jogo com os argumentos de maior segurança na retaguarda bem como elevar a estatura média do time em campo:

– A escolha do Ernando foi para resolver o problema da equipe vir tomando gols em todos os jogos e, paralelamente, por uma questão de estatura da equipe. Estávamos tomando gols e gols em bola parada, então precisávamos resolver as duas coisas para que a equipe tivesse segurança para atacar. Penso que funcionou bem e, inclusive, o Ernando nos brindou com uma ultrapassagem em uma jogada muito bem feita, com consistência para o gol de Gilberto. Mostra que não é necessário ir toda hora para você apoiar e acabar dando espaço para o adversário contra-atacar. Se você for poucas vezes e nessas poucas vezes entregar qualidade na jogada, a gente sai satisfeito e o time sai ganhando.

Ao não sofrer gols frente ao Vasco, o Esquadrão repetiu uma marca que não conseguia desde o último dia 12 de agosto quando superou por 1 a 0 o Bragantino também em Pituaçu. Elemento esse que, para o técnico, é de suma importância para fazer o time escalar posições.

– O setor defensivo da equipe não pode perder confiança de atuação. Na medida em que os gols sempre se sucedem e o setor defensivo começa a entender a importância negativa dentro da campanha, ele perde a confiança necessária para atuar bem. Se tem os números no ataque que tem e está na colocação que está, o Bahia tem um problema defensivo que precisamos resolver – avaliou Mano Menezes.