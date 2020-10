Quando a fase não é boa, a zoação vem de onde menos se espera! O Cruzeiro nem entrou em campo nesta sexta-feira, mas acabou sendo alvo de piada do Íbis, que se orgulha de ser o pior time do mundo, por conta do atropelo da seleção brasileira diante da Bolívia.

“Contra a Bolívia, até eu… Menos o Cruzeiro!”, postou o Íbis no Twitter.

Contra a Seleção da Bolívia até eu…

(Menos o @Cruzeiro ) — Íbis Sport Club (@ibismania) October 10, 2020

Os dois times criaram uma rivalidade inusitada nesta semana. Tudo começou com uma declaração do presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues.

“É crítica falar que a gente mira o Liverpool e o Manchester City. Pô! Vou mirar quem? O Íbis? É claro que eu miro o Manchester City e o Liverpool, é óbvio. Eu quero muito que o meu site pareça o deles. Demais. Mas não só o site. A gestão também. E é isso o que a gente mira”, disse.



Também pelo Twitter e respondendo uma postagem da ESPN, o Íbis não deixou barato.

“Avisa pra ele que o nosso time tem menos derrotas que o Cruzeiro em 2020”, disparou.

“Se quiser marcar um amistoso valendo o título de ‘Pior Time do Mundo’, só chamar”, completou.

O Cruzeiro está na zona de rebaixamento para a Série C no momento, com apenas 11 pontos em 14 jogos na segunda divisão brasileira.