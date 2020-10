Contra A Fazenda 12, MasterChef perde público e enfrenta pior fase da história · .

O sucesso de A Fazenda 12 não prejudicou apenas a audiência de Globo e SBT no fim de noite. Principal programa do Entretenimento da Band, o MasterChef tem sofrido na disputa por público contra o reality da Record e enfrenta o pior momento de sua história no quesito ibope na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país.

O episódio da última terça-feira (13) marcou apenas 1,9 ponto de média e foi o menos visto de todas as edições da disputa culinária, que é exibida desde 2014. A temporada atual começou a perder público em 8 de setembro, justamente a data de estreia de A Fazenda 12.

Naquela ocasião, o MasterChef anotou 2,3 de média, o que atualmente é o segundo pior desempenho do programa apresentado por Ana Paula Padrão. A temporada 2020 registrou até o momento os quatro índices mais baixos da atração na história –todos os recordes negativos foram “conquistados” depois de setembro.

Por conta da pandemia, o sétimo ano do reality gastronômico está diferente de todos os outros. Para reduzir os riscos de contaminação do novo coronavírus, foram necessárias mudanças na estrutura e um reforço nos cuidados, como o distaciamento entre competidores, equipe e os jurados (Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin).

Mas a principal alteração é que cada episódio consagra um vencedor entre os oito cozinheiros amadores competindo entre si. O melhor de cada dia é eleito pelos jurados como o campeão. Para premiar tantas pessoas, as gratificações desta edição também ficaram mais modestas.

O melhor de cada semana leva um cachê de R$ 5 mil, um pacote de itens oferecidos pelos patrocinadores e o famoso troféu, que teve o tamanho reduzido; o programa também doa R$ 5 mil por semana a uma instituição beneficente.

Apesar de não ter caído no gosto de parte dos telespectadores, o MasterChef 2020 registrava bons números de audiência antes de A Fazenda 12, com médias que variavam entre 3,5 e 4,0 pontos, chegando a disputar a vice-liderança com SBT e Record no início da madrugada.

Na última terça-feira (25) de agosto, por exemplo, o reality marcou 3,9 pontos de média e chegou a ficar 53 minutos em segundo lugar no Ibope. Ou seja, além de ficar distante do topo, o programa perdeu praticamente metade do seu público no último mês. Até mesmo a relevância nos assuntos mais comentados do Twitter foi retirada pelas formações de roça de A Fazenda.

Mesmo com o momento ruim por conta da disputa com os peões da Record, o MasterChef se mantém como um sucesso comercial, e a temporada 2020 terá 24 episódios (todos já gravados) no total e está prevista para acabar em 22 de dezembro. No fim do ano, o programa vai reunir os vencedores da temporada e contará ainda com uma edição “Celebridades”, com o elenco da Band.