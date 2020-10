Contra Ceni, São Paulo tenta superar oitavas da Copa do Brasil pela 1ª vez desde aposentadoria do ídolo

A Copa do Brasil representa um desafio histórico ao São Paulo, por ser o único título importante que falta na sala de troféus do Morumbi. Uma nova chance de ganhá-la começa nesta quarta-feira (14), quando o time de Fernando Diniz vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza, de Rogério Ceni, às 19h15 (de Brasília).

Por ter disputado a Conmebol Libertadores, o Tricolor tem o direito de entrar logo nas oitavas de final. E é justamente esta fase que tem sido um problema nas pretensões do São Paulo, que não a supera desde quando Ceni, hoje adversário e disposto a atrapalhar essa nova tentativa, ainda era jogador.

A última vez que o São Paulo passou das oitavas no torneio brasileiro foi em 2015 – e com gol de Rogério, o último dos 131 da carreira do goleiro-artilheiro. O Tricolor de Juan Carlos Osorio superou o Ceará no Castelão, com vitória por 3 a 0, e passou de fase.

Eliminou ainda o Vasco, nas quartas, e só parou no Santos, quando já era dirigido por Doriva, com duas derrotas por 3 a 1. A última, na Vila Belmiro, marcou a despedida oficial de Rogério Ceni dos gramados. O camisa 01 saiu machucado no intervalo e só voltou a campo em um jogo festivo, semanas depois, no Morumbi.

Rogério Ceni gesticula durante Santos 3 x 1 São Paulo, em 2015 FERNANDO DANTAS/Gazeta Press

Desde então, o São Paulo só acumulou eliminações precoces: Juventude em 2016 (oitavas de final), Cruzeiro em 2017 (quarta fase), Athletico-PR, de Fernando Diniz, em 2018 (também na quarta eliminatória) e Bahia em 2019 (oitavas).

A melhor campanha da história são-paulina na Copa do Brasil foi em 2000. Com Ceni no gol, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, no Morumbi, e estava com a mão na taça até Geovanni, aos 44 minutos do segundo tempo, garantir a virada da Raposa com um chute até hoje na memória da torcida paulista.

Agora, para buscar o título inédito, o primeiro desafio é superar o Fortaleza dirigido pelo eterno ídolo. O retrospecto contra Ceni até aqui é irretocável: três vitórias, sendo uma na capital cearense e duas em São Paulo, todas pelo Campeonato Brasileiro.

Após a partida nesta noite, São Paulo e Fortaleza voltarão a se enfrentar em 25 de outubro, no Morumbi.