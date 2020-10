Contra empolgado Carolina Panthers, Atlanta Falcons sonha com primeira vitória na NFL; onde ver e aposta

Ainda sem vencer na temporada 2020 da NFL, o Atlanta Falcons recebe, no Mercedes-Benz Stadium, o embalado Carolina Panthers, que venceu seus dois últimos confrontos. A partida é válida pela semana 5 da liga de futebol americano e acontece neste domingo (11), às 14h.

Psicológico abalado

Quando a fase é ruim, nada parece dar certo. O Atlanta Falcons cedeu duas viradas improváveis para Dallas Cowboys e Chicago Bears, além de ser amassado por Seattle Seahawks e Green Bay Packers. No papel, os Falcons têm talento o suficiente para confrontar os principais times da liga, mas no campo o resultado tem sido outro. A equipe demonstra estar nervosa, com uma defesa confusa e um ataque não consegue mover no campo nos momentos mais decisivos. Contra o Carolina Panthers, terá um adversário bem treinado, porém inexperiente, sendo, na teoria, o rival mais fácil neste início de calendário. Outra boa notícia para os Falcons é o provável retorno do wide receiver Julio Jones, recuperado de lesão. Momento da virada?

Jovens e furiosos

O Carolina Panthers tem jogado sem peso. Um time novo, com uma comissão técnica renovada, liderada por Matt Rhule, e que não tem grandes ambições no ano. O objetivo principal dos Panthers é dar vivência aos seus jogadores, especialmente os novatos, que formam a base da defesa. Para dar esperança ao torcedor de Carolina, Jeremy Chinn e Derrick Brown tem jogado bem e podem ser a pedra fundamental de um forte sistema defensivo no futuro. No ataque, Teddy Bridgewater não é a solução na posição de quarterback, mas tem sido eficiente para conduzir a equipe às vitórias nas duas últimas semanas.



Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o Atlanta Falcons tem ligeiro favoritismo na partida, com 55.3% de chances de triunfar. Já os Panthers têm 44.3% de chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Atlanta Falcons x Carolina Panthers

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Onde ver: Game Pass da NFL