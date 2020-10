Contra o Grêmio, São Paulo busca melhor sequência da temporada

Diante do Grêmio, neste sábado, o São Paulo vai em busca de sua quinta partida seguida sem perder, algo que ainda não conseguiu conquistar durante a temporada de 2020. Em sequências anteriores, o máximo que o time comandado por Fernando Diniz alcançou foram quatro partidas sem derrota.

O Tricolor paulista enfrenta o Tricolor gaúcho neste sábado, às 21h, no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time vem de uma série de jogos pontuando: empate contra o Coritiba por 1 a 1, vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, triunfo sobre o rival Palmeiras por 2 a 0 e igualdade contra o Fortaleza por 3 a 3 (esse último pela Copa do Brasil, na última quarta-feira).

Com os resultados recentes, conquistados após queda precoce na Libertadores, com uma rodada de antecedência, o São Paulo é o quarto na tabela do Brasileirão. Neste embalo, enfrentará o Grêmio, 11º colocado, que vem de vitória sobre o Botafogo por 3 a 1 no meio da semana.

Anteriormente, o São Paulo só conseguiu três sequências com quatro partidas sem perder, sendo que, na quinta, houve derrotas nas três oportunidades. A primeira série foi no início da temporada, nos quatro primeiros jogos do ano, ainda pelo Campeonato Paulista: vitória sobre a Água Santa por 2 a 0, empate diante do Palmeiras por 0 a 0, vitória sobre a Ferroviária por 2 a 1 e igualdade diante do Novorizontino por 1 a 1. Na quinta partida da sequência, perdeu para o Santo André, por 2 a 1.

Já na segunda oportunidade, a partir do dia 20 de agosto, empatou com o Bahia (1×1), venceu o Sport e o Athletico-PR (ambos por 1 a 0) e depois o Corinthians (2×1). Na quinta partida, derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, no dia 3 de setembro. Depois desse revés, o Tricolor conseguiu uma nova sequência: vitória sobre Fluminense por 3 a 1 e três empates, contra Bragantino (1×1), Santos (2×2) e River Plate (2×2, esse último pela Copa Libertadores). Na quinta partida, novamente o mesmo desfecho: derrota por 4 a 2 para a LDU, também pelo torneio continental.

Dessa forma, o São Paulo busca, diante do Grêmio, não apenas continuar no embalo e pontuando no Brasileirão, mas também sua melhor sequência no ano, seja com uma vitória ou com um empate, o que basta, para essa finalidade, é pontuar. Claro que o principal é o triunfo, afinal, caso isso aconteça, mantém-se na quarta colocação. O jogo acontece às 21h, no estádio do Morumbi.