Contra os Jaguars, Joe Burrow vai em busca de primeira vitória nos Bengals; onde ver e aposta

Bengals e Jaguars são duas franquias que passam por um processo de reconstrução e apresentam dois dois mais promissores quarterbacks da próxima geração da NFL. Joe Burrow chega para o confronto deste domingo, às 14h, em Cincinnati, com o maior número de passes completados nos três primeiros jogos da carreira em toda a história da NFL – foram 91. Do outro lado, Gardner Minshew segue sendo uma das grandes sensações da NFL, e está motivado para voltar a vencer depois de uma derrota bastante dolorosa para os Dolphins na semana 3.

Mesmo com QBs de bastante carisma e que vem atraindo à atenção dos amantes do futebol americano, quem pode decidir é o jogo são as defesas. Tanto os Bengals quanto os Jaguars tendem a emplacar o pass rush contra linhas ofensivas que têm sido verdadeiras ‘mães’ para os rivais. Juntos, Burrow e Minshew já foram sacados 24 vezes. Alguém vai ter ter que levar vantagem nesse festival de brechas na proteção ao quarterback.

Além de Minshew, a defesa dos Bengals terá um embate interessante contra o running back James Robinson. Com 4.9 jardas por média a cada carregada, ele já possui 210 jardas terrestres em três jogos, com três touchdowns. Do outro lado, os Bengals contam com a subida de produção de Joe Mixon, que acumula 164 jardas terrestres em três jogos, número que já supera sua participação na última temporada, quando terminou o ano com apenas 162 jardas.

A aposta

​Será desta vez que Joe Burrow sairá de campo com a primeira vitória após três jogos, com duas derrotas e um empate? Pois é. As chances disso acontecer são reais. A tendência de um jogo equilibrado será a tônica do compromisso. Porém, o Football Power Index, mecanismo de projeção de resultados da ESPN, aponta para uma probabilidade de 61,2% de vitória dos Bengals em casa por uma média de quatro pontos.

Ficha do jogo

Cincinnati Bengals x Jacksonville Jaguars

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Paul Brown Stadium, em Cincinnati, Ohio

Onde ver: Game Pass da NFL