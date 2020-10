Contrariando tendência de flexibilização, Green Bay Packers não irá receber torcedores em seus jogos

Apesar da flexibilização da presença de público em algumas franquias da NFL, o aumento dos casos de COVID-19 no Winsconsin fez com que o Green Bay Packers não permita que seus torcedores possam acompanhar as partidas da equipe no Lambeau Field.

Se antes, o CEO da franquia, Mark Murphy, chegou a se mostrar otimista em relação ao assunto, nessa terça-feira (6), a conversa ganhou outro rumo.

– Nós estamos muito preocupados com a taxa de infecção em nossa área. Nós estamos indo na direção errada em termos de hospitalização e casos positivos. Baseado em recomendações das autoridades de saúde pública e especialistas, receber fãs no estádio não é recomendável no momento. Nós gostaríamos de voltar a receber (torcedores) com segurança no Lambeau. Mas, a saúde e segurança de nossos jogadores, estafe e comunidade é a nossa prioridade.

Apenas nessa semana, o governador da Pensilvânia, Tom Wolf, permitiu que Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers volta a receber uma quantidade limitada de torcedores nas suas partidas em casa. No Colorado, as autoridades de saúde também deram o sinal verde para que o Denver Broncos volte a atuar contando com o apoio das arquibancadas. Já Cleveland Browns e Cincinnati Bengals foram autorizados a aumentar a capacidade de torcedores nos dias de jogos de seis para 12 mil.