Contratação de Jadson acaba com a chance de Tiago Nunes voltar ao Athletico

Após a demissão de Dorival Júnior, a diretoria do Athletico resolveu dar tempo para Eduardo Barros e iniciou, mesmo que de maneira discreta, uma busca no mercado por um novo treinador.

Querido pela torcida do Furacão, Tiago Nunes, demitido do Corinthians, foi um dos nomes especulados na Arena da Baixada, mas Petraglia, que conduz o futebol, descartou o regresso do treinador.

Na última sexta-feira, se algum torcedor do Athletico ainda sonhava com a volta do comandante, ela chegou ao fim com a contratação do meia Jadson.

No início da sua trajetória no Corinthians, o treinador dispensou o atleta que era ídolo da torcida e viraram ‘inimigos’. Recentemente, no jogo que marcou a demissão de Tiago no Timão, Jadson usou a rede social para alfinetar o seu desafeto.

Vale lembrar, que o jogador de 37 anos assinou contrato com o Athletico até maio de 2021.