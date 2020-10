ContrataCeara: Torcida cobra diretoria e pede por reforços para o Brasileirão

A torcida do Ceará resolveu cobrar a diretoria do clube por reforços para a disputa do Brasileirão. Rapidamente, a campanha, criada nesta sexta-feira, circulou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

O movimento foi uma mobilização de páginas de torcedores nas redes sociais, que convocaram a torcida em geral para a campanha. A ideia era cobrar o presidente, Robinson de Castro, por movimentações para reforçar o elenco. Muitos, inclusive, afirmaram que o clube pode alcançar mais no campeonato.

Alguns torcedores criticaram a diretoria. Outros, inclusive, sugeriram possíveis nomes no mercado para reforçar a equipe do Vôzão, que somou apenas 15 pontos em 14 rodadas e ocupa a 14° colocação do Campeonato Brasileiro.

Confira alguns tuítes de torcedores:

O protesto #ContrataCeara é muito mais do que um pedido de contratações. É uma reclamação contra o sumiço dos responsáveis e dos mesmos erros cometidos nos dois últimos anos quando deveriam ter aprendido a lição. Tá bem nítido que podemos conseguir coisas maiores no campeonato. — Honorato Vieira (@Honoratovieira_) October 9, 2020