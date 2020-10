Contratado para o sub-20, meia comemora acerto com o Santos

O Santos acertou a contratação do meia Alex Fernandes para a equipe sub-20. Ele, que estava no Atlético-MG, assinou um contrato profissional por duas temporadas com a equipe santista. O jovem comemorou seu acerto com o Santos.

– Expectativa dessa minha chegada ao Santos não poderia ser melhor. Estou muito feliz com mais esse sonho realizado e espero dar muitas alegrias para o torcedor santista em busca dos objetivos no Brasileirão Sub-20. Sentimento maravilhoso de poder assinar meu primeiro contrato profissional. Não só meu, mas de todos meus familiares. Um sentimento que não tem palavras para descrever, ainda mais se tratando do time do meu coração – afirmou.

O jogador começou sua trajetória na Portuguesa Santista, passou pelo Atlético-MG e agora está no Santos.