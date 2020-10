Contratar Cavani aos 33 anos e por mais de 200 mil libras por semana ‘cheirou a desespero’, diz técnico inglês

O técnico Harry Redknapp, com passagem por clubes como o Tottenham, questionou a contratação de Edinson Cavani pelo Manchester United não pela qualidade do jogador, mas pela forma em que ela se deu.

“Acho que vocês todos sabem que gosto de apostar de vez em quando, mas nada como o que o Manchester United fez ao contratar Edinson Cavani. Era óbvio que eles precisavam de algo, mesmo antes do choque sofrido diante do Tottenham”, escreveu no jornal inglês The Sun, fazendo referência à derrota por 6 a 1 pela Premier League.

“Contratar Cavani aos 33 anos, por mais de 200 mil libras (R$ 1,45 milhão na cotação atual) por semana, no último dia de mercado, cheirou a desespero para mim”, afirmou Redknapp. “Se ele era alguém que o United estava interessado em contratar, por que deixaram para tão tarde?”

Por outro lado, o ex-treinador de 73 anos destacou o trabalho feito pelo atacante, que defendeu o Paris Saint-Germain nas últimas sete temporadas.

“Cavani tem sido um grande jogador nos últimos anos e, se ele mantiver o apetite e o talento, então ele fará um bom trabalho para eles”, declarou.