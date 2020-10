Copo de cafeteria ainda assombra criadores de Game of Thrones · .

Um mico do tamanho de um dragão do clã Targaryen é difícil de se esquecer. A gafe do século na TV americana ainda assombra os criadores da série: o famigerado copo de café que apareceu em episódio da última temporada de Game of Thrones (2011-2019), drama fantasioso da HBO que emula a Idade Média (século 5, no qual o vinho era a bebida da vez).

“Eu não acreditei naquilo”, disse David Benioff no livro Fire Cannot Kill a Dragon (Fogo Não Pode Matar um Dragão, em tradução direta), que será lançado em breve e contará todos os bastidores da atração. “Quando eu recebi o e-mail no dia seguinte [à exibição do episódio], eu honestamente achei que era uma pegadinha.”

O trecho da obra que fala sobre a gafe foi obtido com exclusividade pelo site da The Hollywood Reporter. A outra parte da dupla, D.B. Weiss, também comentou o assunto que movimentou Hollywood em maio do ano passado, depois da exibição do quarto episódio da oitava temporada. A série mais premiada de todos os tempos virou motivo de piada.

“Eu vi aquela cena mil vezes [antes de ir ao ar]”, exagerou Weiss. “Mas sempre olhando para os rostos dos atores, posicionamento das câmeras, essas coisas.”

Ele saiu pela tangente dizendo que “todo tipo de produção [cinematográfica] já passou por isso. Mas daí um telespectador percebeu [o copo] e todo mundo viu também depois”.

Benioff achou que era pegadinha porque o pessoal de sua equipe já tinha algo algo do tipo antes. “Eles me chamaram certa vez para mostrar um avião sobrevoando uma das cenas, mas era brincadeira, alguém tinha usado o Photoshop [software de edição de imagens]”, relembrou.

Uma série reconhecida pelo acabamento à beira da perfeição cometeu um vacilo grotesco, e logo em sua temporada de despedida. Como não ter remorso disso? “Quando olhei aquilo [o copo] na TV, eu disse: ‘Como é que eu não vi isso!?'”, lamentou Benioff.

Como vergonha pouca é bobagem, a HBO agiu rapidamente e apagou o mico nas reprises e na plataforma online do canal. Mas a internet, bastião da memória que todo mundo quer deletar, mantém esse momento vivo em forma de memes, para não cair no esquecimento.