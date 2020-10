Corinthians acerta com Vagner Mancini até 2021, e novo técnico estreia contra o Athletico-PR

O Corinthians acertou a contratação do técnico Vagner Mancini até 2021, segundo apurou a ESPN.

O treinador já avisou à diretoria do Atlético-GO, seu ex-clube, que aceitou a proposta feita pelo Timão neste domingo.

A informação da contratação havia sido antecipada pelo UOL e confirmada pela ESPN mais cedo.

Mancini fará sua estreia já na quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O técnico se despede do Dragão fazendo boa campanha, com a equipe de Goiânia na 11ª posição do Campeonato Brasileiro.

Vagner Mancini comemora após gol do Atlético-GO sobre o Fluminense Gazeta Press

Em coletiva em Fortaleza, onde o Timão perdeu por 2 a 1 para o Ceará e entrou na zona do rebaixamento, o presidente Andrés Sanchez falou sobre Mancini.

O mandatário ainda não confirmou a contratação do comandante, mas disse que a situação está encaminhada e deve ser resolvida na segunda-feira.

“Ainda não está fechado o Mancini, mas é provável que seja ele (o novo técnico). Vamos tentar fechar essa contratação do novo treinador amanhã”, afirmou.

“O Mancini tem história, é vitorioso, fez bons trabalhos, tem muitas notícias do Corinthians e acompanha futebol. Espero que venha e venha fortemente para mudar essa situação”, acrescentou.