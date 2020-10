Corinthians alcança a marca de 1.000 pontos no Brasileirão

O Corinthians bateu uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos – sistema de disputa implantado pela CBF em 2003. Na noite do último sábado, ao empatar com o Red Bull Bragantino, o Timão alcançou a marca de 1.000 pontos na principal competição do país. É o quinto clube que bate a casa dos quatro dígitos.

TABELA

>Veja como está a classificação do Brasileirão 2020

Campeão em 2005, 2011, 2015 e 2017, o Timão se igualou a São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro. Importante ressaltar que o Alvinegro não disputou a edição do ano de 2008 do Brasileirão, já que estava na Série B, e por isso, a marca se torna ainda mais expressiva.

A melhor campanha do Corinthians aconteceu na temporada 2015, quando a equipe comandada pelo técnico Tite somou 81 pontos no Brasileirão e 71% de aproveitamento. As piores desempenhos do clube do Parque São Jorge na ‘Era dos Pontos Corridos’ foram nos anos de 2007 e 2018, quando o Timão somou apenas 44 pontos em 38 rodadas.

Atualmente, o Corinthians está em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Em crise, a equipe tem 14 pontos e flerta com a zona de rebaixamento. Na próxima quarta, às 19h, a equipe comandada por Dyego Coelho vai em busca da reabilitação contra o Santos, na Neo Química Arena. O clássico paulista é válido pela 14ª rodada do torneio.

Os clubes que já atingiram a marca no Brasileirão:

1) São Paulo – 1.122 pontos

2) Santos – 1.060 pontos

3) Cruzeiro – 1.030 pontos

4) Flamengo – 1.027 pontos

5) Corinthians – 1.000 pontos