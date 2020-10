Corinthians avança em negociação para contratar Vagner Mancini

O Corinthians está próximo de fechar com um novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Vagner Mancini, que atualmente comanda o Atlético-GO. A negociação é considerada avançada e perto de ser concretizada. A informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

Mancini é o nome escolhido por Andrés Sanchez e pela sua diretoria para assumir a equipe com contrato até dezembro de 2021. O técnico se encaixa no perfil experiente e vem fazendo um bom trabalho à frente do clube goiano.

Segundo apurou a reportagem, com a pressa para fechar o novo nome o anúncio da contratação deve acontecer em breve e Mancini já dirigirá o time na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Neste domingo, diante do Ceará, Dyego Coelho deverá fazer seu último jogo como interino do Corinthians. Enquanto Mancini se despediu do Atlético-GO com vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.

O Timão se aproxima de encerrar uma busca de quase um mês por uma definição sobre o comando técnico da equipe. Desde que Tiago Nunes foi demitido, em 11 de setembro, não houve consenso para manter Coelho ou contratar um novo nome. Além disso, o mercado estava difícil de ser explorado.