Corinthians chega a 31% de chance de rebaixamento após derrota para o Ceará; veja as probabilidades

Com a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no último domingo, o Corinthians entrou na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

E a matemática aponta que os torcedores do Timão têm realmente muitos motivos para se preocupar até o final da temporada.

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades jogo a jogo e no Brasileirão como um todo, a equipe paulista chegou a 31% de chance de rebaixamento.

Atualmente, o Coringão possui o 4º maior risco de queda da Série A, de acordo com os cálculos.

Em situação pior estão apenas Goiás (73%), Coritiba (65%) e Red Bull Bragantino (51%).

Ainda vale mencionar Atlético-GO e Botafogo (ambos com 29%) e Bahia (26%) em cenários parecidos com o do Corinthians.

No momento, o Timão tem 15 pontos em 15 partidas, e está igualado em pontos com o Bahia, mas fica uma posição atrás por ter menos vitórias.

A equipe alvinegra agora faz o verdadeiro “jogo de seis pontos” na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR.

Isto porque o Furacão é outro clube que tem 15 pontos, mas está duas posições acima do Corinthians, em 15º lugar.

Em caso de novo revés, o Coringão pode ver a distância para os rivais ficar ainda maior, se afundando no Z-4 e aumentando o risco de queda.

A partida marcará a estreia do novo técnico alvinegro, Vagner Mancini.