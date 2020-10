Corinthians destaca gol de Marquinhos na Arena em estreia da Seleção nas Eliminatórias

O primeiro gol do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 foi anotado por Marquinhos, cria do Corinthians, no duelo contra a Bolívia na Neo Química Arena, nesta sexta-feira. O Timão aproveitou para destacar o feito da Cria do Terrão nas redes sociais.

“Primeiro gol da Seleção Brasileira nas Eliminatórias não poderia ser diferente: #FilhoDoTerrao, Marquinhos, na Neo Química Arena”, registrou o clube.

O gol saiu aos 16 minutos da primeira etapa, quando Danilo cruzou na medida para Marquinhos, que estava livre de marcação e testou firme para abrir o marcador.

Hoje jogador do Paris Saint-Germain, Marquinhos foi revelado pelo Corinthians em 2012, mas atuou por apenas 15 partidas com a camisa alvinegra. No mesmo ano em que subiu ao profissional foi adquirido pela Roma e começou a sua carreira no futebol europeu.