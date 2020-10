Corinthians e Mancini fecharam acordo na sexta, e jogadores já sabiam do ‘adeus’ de Coelho

O Corinthians deve anunciar Vagner Mancini nesta segunda-feira (12), mas o acordo entre as partes está fechado desde a última sexta-feira (9), portanto, antes de a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecer.

Outro detalhe: os jogadores já sabiam que o duelo contra o Ceará (derrota por 2 a 1 de virada) marcaria o ‘adeus’ de Dyego Coelho do comando técnico.

As informações são do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!.

Com Coelho, o time alvinegro fez sete partidas, ganhou uma, empatou três e perdeu outras três, um aproveitamento de só 28,5% dos pontos disputados.

Mancini, que despediu-se do Atlético-GO com triunfo sobre o Red Bull Bragantino (2 a 1), terá contrato com o Corinthians até dezembro de 2021.

A multa rescisória acertada será de dois salários, cerca de R$ 800 mil, uma vez que os vencimentos mensais do novo comandante alvinegro serão de R$ 400 mil.

Vagner Mancini durante jogo entre Atlético-GO e Fluminense, pelo Brasileirão Getty Images

O Atlético-GO é 12º colocado no Brasileiro, com 18 pontos, enquanto o Corinthians abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 15.